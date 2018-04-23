لمياء النومان: برنامج توعوي للعمال في يومهم العالمي

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قالت المهندسة لمياء النومان، مدير إدارة الخدمات المساندة في هيئة الوقاية والسلامة: "شكراً لكل العمال الذين يؤدون عملهم بإتقان وإخلاص، وشكراً لكل من يساهم في الاهتمام بهم وحفظ حقوقهم".



وأضافت النومان خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24": "تتقدم هيئة الوقاية والسلامة بجزيل الشكر والتقدير لهيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، لدعوتهم لنا للمشاركة في فعالية يوم العمال العالمي، والذي يوافق الأول من مايو من كل عام، وذلك انطلاقاً لترسيخ حق الإنسان في العمل الذي كفله له دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتباره أحد الحقوق الثابتة، واعترافاً بدور العمال في مسيرة التنمية بالدولة، والشكر موصول لجميع من سوف يشاركنا هذه الفعالية.



وأشارت إلى أن هيئة الوقاية والسلامة ستشارك في هذا اليوم بإقامة برنامج تدريبي توعوي للعمال بعنوان السلامة في مواقع العمل، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الوقاية في مواقع العمل، هذا بالإضافة إلى عرض فيلم توعوي تم انتاجه خصيصاً لهذه المناسبة، لتوعية العمال بمعدات الوقاية الشخصية في مواقع العمل، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.