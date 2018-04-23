أحمد الشحي: مشاركة فاعلة لـ "سعادة المتعاملين" بـ "الموارد البشرية"

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:



توجه أحمد الشحي، مدير مركز سعادة المتعاملين بالشارقة، بوزارة الموارد البشرية والتوطين بالشكر إلى هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، على الدعوة للمشاركة في فعالية اليوم العالمي للعمال، مشيداً بالجهود المبذولة في تنفيذ الفعاليات المصاحبة ليوم العمال، والذي تهدف الوزارة من خلاله تحقيق استراتيجية حكومتنا الرشيدة في بذل كافة الجهود من أجل استقرار سوق العمل، عبر توطيد العلاقة بين طرفين الإنتاج.



وأضاف الشحي خلال تصريح خاص لـ "لشارقة 24"، إن الوزارة قامت خلال السنوات الماضية بمشاركة جهات حكومية مختلفة، لتوعية العمال وأصحاب العمل من خلال زيارة 55700 منشأة في سنة 2017، وكذلك فتح قنوات التواصل من خلال مراكز الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة ومراكز سعادة المتعاملين، وذلك لصون حقوق العمال والحفاظ على كرامتهم وإبراز دورهم ومشاركتهم في مسيرة البناء والتنمية بدولة الإمارات، ويسرنا في وزارة الموارد البشرية والتوطين، ممثلة بمركز سعادة المتعاملين، مشاركة الهيئة من خلال محاضرات عن قانون العمل وتوعية العمال لمعرفة حقوقهم وواجباتهم على أن يستمر التعاون في المستقبل".