الشيخة شذى المعلا: بلدية الشارقة تحتفل بحقوق العمال قبل إنجازاتهم

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



قالت الشيخة شذى المعلا، مساعد المدير العام للصحة العامة والمختبرات المركزية ببلدية الشارقة: "يسعدنا أن نتواجد معكم في هذا المؤتمر الصحافي، وأن نكون جزءاً مشاركاً في هذا اليوم، حيث نحرص في بلدية مدينة الشارقة، وبتوجيهات سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، على المشاركة في مختلف الفعاليات والمبادرات، لنكون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، كما يسعدنا أن نشارك العمال يومهم العالمي، حيث توليهم البلدية أهمية كبيرة، للدور الذي يقومون به في أداء عملهم بكل مهنية وأمانة، كما نحرص على إسعاد هذه الفئة بشتى الطرق، فنحن نحتفل بحقوقهم قبل إنجازاتهم".



وأضافت المعلا قائلة: "لقد أولت دولتنا بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص، العمال أهمية كبيرة بضرورة المحافظة على حقوقهم وإسعادهم، ومن هذا المنطلق نسير معاً لتكريس هذه الرؤية، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية، نقدم الدعم لهم والاهتمام بهم، ورفع درجة الوعي بأهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئة المهمة، ونحن يداً بيد نحفظ لهذه الفئة المهمة حقوقها، ونعمل على تلبية احتياجاتها، كما نؤكد على دورها ومكانتها".