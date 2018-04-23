سالم القاسمي يشهد انطلاق مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع

الشارقة 24 – الشفيع عمر:



برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، الإثنين، حفل انطلاق أعمال مؤتمر الخدمة الاجتماعية التاسع، والذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة تحت شعار "الخدمة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة"، وذلك في مسرح الجامعة القاسمية.



حيث استهل المؤتمر الذي حضره نخبة من العلماء والخبراء في مجالات الخدمة الاجتماعية وكبار المسؤولين من داخل الدولة وخارجها بكلمة لمعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع توجهت خلالها بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه اللامحدود لكافة برامج التنمية المجتمعية والأسرية.



كما قدمت معاليها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة على رعايته الكريمة لهذا الحدث، الذي ساهم خلال السنوات الماضية في تكريس مفاهيم ومبادئ الخدمة الاجتماعية، وتعزيز الوعي بأهميتها في تقدم المجتمعات وازدهارها.



وحيّت معالي وزيرة تنمية المجتمع جهود دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة في تقديم الخدمات للأسر والأفراد، والارتقاء بجودة الحياة تحقيقاً لرؤية الإمارات في التنمية الشاملة والعادلة.



وأضافت، إن تزامن انعقاد المؤتمر مع احتفائنا بمئوية زايد يحثنا على استذكار مفاهيمه ومواقفه حول الخدمة الاجتماعية والتنمية المستدامة، والاستلهام من نهج عمله في الوقوف على مطلب كل إنسان في دولة الإمارات والإصغاء إلى كل الفئات.



وثمنّت جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم كافة الشرائح المجتمعية جنباً إلى جنب، مع التشريعات القانونية التي تضمن حقوق كافة الأفراد.



ولفتت معالي حصة بنت عيسى بوحميد إلى أن مبادئ الإيثار والتفكير بالآخر والعمل لصالح المجتمع هي في صلب ثقافة الإمارات، والأهم أنها ثقافة سائدة من رأس الهرم في القيادة إلى القاعدة الشعبية.



من جانبه ألقى السيد نيخيل سيث ممثل الأمم المتحدة كلمة أشار فيها إلى الدور الهام للخدمات الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة قبل 3 سنوات، وتتضمن أجندتها 2030، وذلك للقضاء على الكثير من المشكلات التي تواجه المجتمعات وتعيق تطور الإنسان فيها، مؤكداً أن رؤية الإمارات 2021 تتطابق مع أهداف التنمية المستدامة والتي أقرّت 17 هدفاً تنموياً للارتقاء بحياة الإنسان وتطوره في كافة المجالات الأساسية والضرورية، وهو ما تعمل عليه إمارة الشارقة منذ عقود.



وقدم نيخيل سيث شرحاً مفصلاً للأهداف الموضوعة عالمياً وكيفية العمل على تحقيقها، مؤكداً على الدور الهام للاستثمار في الخدمات الاجتماعية لتحقيق أهداف تطوير وتنمية كافة أفراد المجتمع والأدوار الهامة التي يجب أن يضطلع بها مسؤولو العمل المجتمعي، للعب دوراً رئيساً في تحقيق تطوير الأبعاد الاقتصادية والتنموية والبيئية لمصلحة المجتمع.



وفي ختام حفل انطلاق فعاليات المؤتمر تفضل الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي بتكريم معالي حصة بنت عيسى بو حميد على مشاركتها في المؤتمر، كما تفضل بتكريم كل من السيد نيخيل سيث ممثل الأمم المتحدة، ومدراء الجلسات والرعاة، والمحاضرين والمتحدثين في جلسات المؤتمر وورش عمله، إلى جانب الشخصية المتميزة في العمل الاجتماعي لهذا العام، والتي حازت على لقبها السيدة هبة الله محمد عبد الرحمن، والتي قضت 30 عاماً في ميادين العمل الاجتماعي مما كان له الأثر الإيجابي المنشود والمساهمة الفاعلة في خدمة المجتمع.



حضر وقائع حفل انطلاق المؤتمر كل من سعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وعدد كبير من المسؤولين في الدوائر المحلية بحكومة الشارقة، وجمع من الخبراء والعلماء والباحثين من داخل وخارج الدولة.