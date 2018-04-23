"الطوارئ والأزمات" بالشارقة يستعرض خططه وبرامجه

الشارقة 24:



عقد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، الإثنين، الاجتماع الأول للعام الجاري، بمقر دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، بحضور ممثلي الدوائر، والهيئات الحكومية، وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة.



وناقش الاجتماع البرامج والخطط المطروحة على جدول الأعمال، ومنها المراحل المنجزة لتنفيذ قرارات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تركيب أجهزة كاشف الدخان في المنازل بالإمارة، وذلك لتعزيز إجراءات الوقاية، والسلامة، بالإضافة إلى بحث تطوير الاستجابة المحلية، من خلال تعزيز قدرات الاستعداد للاستجابة، إلى جانب مناقشة معالجة الآثار المترتبة على الأمطار، والسيول، وآخر المستجدات بشأن مكافحة التلوث البحري.



كما استعرض الفريق التعريف بالمركز الوطني للبحث والإنقاذ، إلى جانب مراحل استكمال مراكز وغرف عمليات الجهات المحلية، وغيرها من الموضوعات الهامة، التي تسهم في تعزيز الأمن، والاستقرار.