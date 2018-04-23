العميد النداس: نسعى إلى رفع مستوى ثقافة العمال بحقوقهم

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:



أكد العميد علي سيف النداس، مدير العمليات الشرطية بالإنابة، بشرطة الشارقة خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن القيادة العامة لشرطة الشارقة، شريك استراتيجي لهيئة تطوير معايير العمل، بكل إداراتها، وبكل جهودها وهي داعمة لفعاليات ومهرجان يوم العمال العالمي، وذلك لإنجاحها.



وأضاف النداس قائلاً: "كل الدعم للهيئة من الناحية التنظيمية وتوعوية شريحة العمال، والمشاركة والتعاون مع الجهات المتطوعة، حيث أن مثل هذه الفعاليات تعطي نتائج طيبة وتظهر أهمية اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بشريحة العمال، وحضورهم وسلامتهم والارتقاء بمستواهم".