سالم القصير: الإمارات تولي حقوق العمال أهمية عالية

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:



قال سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة: تعتبر الإمارات من أبرز الدول التي تولي حقوق العمال أهمية عالية، حيث يعد ذلك التزاماً أخلاقياً وحضارياً واقتصادياً، وهو ما يعكس جهود الدولة بشكل عام وإمارة الشارقة على وجه خاص، في حماية حقوقهم وتوفير كافة احتياجاتهم، وهو ما يصب في إطار القوانين التي أقرتها الحكومة في هذا الشأن".

وأضاف القصير خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، إلى أن تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة للمهرجان الاحتفالي العمالي، إنما يعكس الصورة المشرفة التي تتمتع بها الشارقة في هذا الجانب، معتبراً هذا المهرجان فرصة جيدة للاقتراب من شريحة العمال، والتعرف على أبرز احتياجاتهم وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، كما أنه يمثل بيئة مثالية تسمح لهم بممارسة هواياتهم والكشف عن ابداعاتهم سواء في المجالات الرياضية أو الفنية أو غير ذلك".



وتابع: "لقد أثبت المهرجان منذ اللحظة الأولى التي انطلق فيها وحتى الان، نجاحه، حيث أصبح حدثاً سنوياً ينتظره العمال، لما يتضمنه من فعاليات رياضية وترفيهية وثقافية، الأمر الذي يساهم في تمكيننا من إيجاد بيئة جيدة لهم، قادرة على تحفيزهم لتقديم أداء أفضل"، مشيراً إلى أن هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، تؤمن بأن توفير كافة سبل الراحة لشريحة العمال، يمكنها أن تنعكس بصورة إيجابية على سوق العمل بشكل عام، وتعمق العلاقة الطيبة بين هذه الفئة وأرباب العمل.



وأشار القصير إلى أن المهرجان هذا العام، يترجم شعاره "معكم ولأجلكم" على أرض الواقع، من خلال مجموعة الفعاليات التي تم اضافتها الى المهرجان، بحيث يكون حدثاً متكاملاً يستفيد منه العمال على اختلاف جنسياتهم وتوجهاتهم، وتوجه سعادة سالم يوسف القصير بالتهنئة إلى شريحة العمال، بمناسبة حلول "يوم العمال العالمي"، وقال: "مع حلول "يوم العمال العالمي" نهنئ كافة العاملين في امارة الشارقة بهذه المناسبة، التي نعتبرها تأكيداً على فاعليتهم وحقوقهم، واحتفالنا فيه بلا شك يعكس الوجه المشرف لدولة السعادة التي نعيش جميعاً فوق أرضها"، داعياً أرباب العمل إلى ضرورة المبادرة في إتاحة المجال أمام العمال للاحتفال بهذا اليوم، والتعبير عنه بكل فرح.