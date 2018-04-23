شرطة الشارقة تباشر العمل بمشروع "رؤية"

الشارقة 24:



في إطار الشراكة والتعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، ومحكمة الشارقة الشرعية "محكمة الأسرة"، باشرت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة العمل بمشروع "رؤية"، لإتاحة الفرصة للأبناء لرؤية والديهم من نزلاء إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية عبر منصة إلكترونية، بما يتوافق مع الانضباط، والقوانين المؤسسية، وذلك لإدخال السرور على قلوبهم، إضافة إلى تعزيز الاستقرار النفسي لدى النزلاء، واستمرار الترابط الأسري، الأمر الذي تسعى القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى تحقيقه.



وأكد العقيد أحمد شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، أن مشروع "رؤية" يعكس مدى توافق رؤى مؤسسات المجتمع المدني، وشرطة الشارقة نحو مساعدة النزيل مجتمعياً، وتمكينه من العودة لحياته الطبيعية، مما يشجع النزلاء على الالتزام بكافة التعليمات، والمحافظة على تقويم سلوكهم.



وأشار العقيد شهيل، إلى أن سعادة النزلاء واجب علينا، ولذا تم تخصيص غرفة مجهزة بأحدث أنظمة الاتصال، مع مراعاة الخصوصية المجتمعية والأمنية، إذ أن المشروع يوفر الجهد، والوقت من خلال سهولة تواصل النزلاء إلكترونياً مع أبنائهم، وتمكين أكبر عدد من النزلاء من الاستفادة من هذه الخاصية، مما يساعد النزلاء على الاندماج في المجتمع أثناء إعادة تأهيلهم بالمؤسسة العقابية والإصلاحية.