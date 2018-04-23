"المجلس الاستشاري" وشرطة الشارقة يبحثان التعاون

الشارقة 24:



في إطار تعزيز التعاون المشترك، استقبل سعادة العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي مدير مركز بحوث شرطة الشارقة، سعادة خولة الملا، رئيسة المجلس الاستشاري بالشارقة، والوفد المرفق لها، بهدف بحث الآليات العلمية، التي تمكن الطرفين من تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة المحلية.



في بداية اللقاء رحب سعادة العقيد دكتور خالد الحمادي، بالوفد الضيف، وأكد حرص المركز على مد جسور التعاون مع المجلس الاستشاري بالإمارة، في كافة المجالات العلمية، والأنشطة البحثية، وبدورها باركت سعادة خولة الملا للقيادة العامة لشرطة الشارقة، لفوزها بجائزة الجهة الرائدة في جائزة سمو وزير الداخلية للتميز الحكومي.



وتناول الاجتماع المحاور العلمية، التي سيتم تسليط الضوء عليها في المستقبل القريب، من خلال إخضاعها للدراسة، والتحليل، كما تقدمت خولة الملا بالشكر، والتقدير للعقيد دكتور خالد الحمادي، وأعضاء مركز البحوث، على تفانيهم، وتفاعلهم في خدمة المجتمع، وعلى كرم الضيافة، وحفاوة الاستقبال.