"موارد الشارقة" تنظم برنامج "التخطيط الاستراتيجي"

الشارقة 24:

نفذت دائرة الموارد البشرية بالشارقة برنامجها التدريبي "التخطيط الاستراتيجي" بمدينة خورفكان، مستهدفة مدراء أفرع الجهات والمؤسسات الحكومية بخورفكان، ورؤساء الأقسام والمسؤولين.

وأقيم البرنامج في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة بخورفكان، بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية.

وتنظم الدائرة البرنامج على هيئة سلسلة تدريبية متواصلة تغطي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة وفق مجموعات تدريبية منظمة، وتقام تحت شعار "تقييم الأداء.. نماء وارتقاء"، حيث يستهدف جميع موظفي حكومة الشارقة في جميع مدنها والمناطق التابعة لها، ويعنى برفع الوعي الوظيفي تجاه نظام تقييم الأداء، وصياغة الأهداف الذكية، والوصول بالموظفين إلى تحقيق الالتزام، والرضا الوظيفي، وأعلى مستويات الجودة في العمل الحكومي.

وتناولت محاور البرنامج التدريبي التعريف بالاستراتيجية الحكومية والمؤسسية، وربط الاستراتيجية المؤسسية بالأهداف الفردية، وأساليب تطوير الأداء والتقييم الوظيفي للفرد، ورفع مستوى الكفاءة الفردية والمؤسسية لدعم الاستراتيجية الحكومية، وتمكين الأفراد بالمهارات والمعرفة اللازمة للمشاركة الإيجابية، وصياغة الأهداف الذكية، ونظام تقييم الأداء بحكومة الشارقة.