"كهرباء الشارقة" توفد نخبة من موظفيها للتدريب في فرنسا

الشارقة 24:





أوفدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة نخبة من موظفيها المتميزين إلى شركة الطاقة الفرنسية ومصنع شركة جينرال إلكتريك لإنتاج وحدات توليد الطاقة في فرنسا، وذلك للاطلاع على أحدث وحدات توليد الطاقة والمسجلة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأعلى كفاءة على مستوى العالم، حيث سيتم تركيب هذه الوحدات في إمارة الشارقة بين عامي 2020 و 2022.

وأوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة أن هذه الزيارة تهدف لتنمية مهارات الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لعام 2020، والتي تهدف للتعاون مع مراكز الأبحاث والجامعات وكبريات الشركات العالمية لتدريب الكوادر البشرية بالهيئة وفق أفضل المواصفات العالمية في مجال إدارة الطاقة والشبكات الذكية، مشيداً بجهود المشاركين في البرنامج والتزامهم وحرصهم على الاستفادة من البرنامج وتطبيقه.

وأكد الليم على ضرورة تطوير القدرات الفنية للكوادر البشرية خاصة الوطنية، موضحاً أن هذا التطوير يعد واحداً من البنود المهمة في تحقيق التنمية البشرية التي تنشدها الهيئة في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالعمل على تطوير الكوادر البشرية حتى تكون قادرة على مواكبة التطوير والتحول الذكي في تقديم الخدمات.

وأضاف الليم أن الهيئة ومن هذا المنطلق وفرت قائمة واسعة من البرامج والدورات التدريبية الخارجية والداخلية للمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، بالتعاون مع كبريات الشركات والهيئات ومراكز الأبحاث العالمية والمحلية ونخبة من الاساتذة المؤهلين والقادرين على نقل الخبرات التي يحتاجها العمل الهندسي الميداني والمكتبي على حد سواء وأن هذه البرامج مستمرة طوال العام بأكاديمية سيوا التي دشنتها الهيئة مؤخراً أو إيفاد المهندسين والفنيين للتدريب خارج الدولة.

وأشار المهندس علي ساني رئيس القسم التجاري بالهيئة أن الزيارة تضمنت برنامج تدريبي مكثف شمل عدد من المحاور المهمة النظرية والعملية والزيارات الميدانية ضم الوفد المهندس علي عباس يوسف ساني رئيس القسم التجاري وسلطان عبد العزيز بن درويش مهندس صيانة محطات تحلية مياه في محطة اللية وخالد الطنيجي رئيس شعبة الصيانة الالكترونية في محطة واسط ومحمد عبد الله مطر الضحاك مهندس تشغيل في محطة اللية وجوباكومار رئيس قسم الصيانة في محطة الحمرية وسريكومار بيلاي رئيس قسم التشغيل محطة الحمرية.