"الوقاية والسلامة" تقدم ورشة التوعية حول الوقاية من الأخطار

الشارقة 24:

في إطار جهود هيئة الوقاية والسلامة لتوعية الأجيال القادمة بقواعد السلامة، وتثقيف النشء حول ثقافة الوقاية، واصلت الهيئة تقديم ورشة "الوقاية والسلامة مع سلامة وحمود"، لتوعية الطالبات حول أساليب الوقاية في المنازل والمدارس، وذلك بالتعاون مع مركز الاستكشاف بالشارقة، وشملت الورشة أنشطة تفاعلية وألعاب تعليمية بمشاركة 60 طالبة من الحلقة الأولى.

يتضمن البرنامج نشاطات توعوية حول إجراءات الأمن والسلامة التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم، من خلال إشراك الطالبات في الألعاب والأنشطة التعليمية، بحيث تنطلق الطالبات في رحلة الوقاية، ليتعرفوا من خلالها على القواعد الأساسية للوقاية التي تعزز وتحدد الأخطار المتواجدة في كل موقع، وتركز الورشة على مفاهيم الوقاية من الأخطار، كونها أولى إجراءات السلامة.

وقالت المهندسة لمياء النومان، مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة: "انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة للإمارات، وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية توعية النشء الجديد بالمخاطر المحدقة بهم، تحرص الهيئة على إشراك الأطفال في نشاطات تعليمية وتثقيفية مميزة بقصد توعيتهم بمواضيع الأمن والسلامة، لا سيما في المنازل والمدارس؛ حيث تسلط الضوء على عواقب إهمال قواعد الوقاية، وما يترتب عليها من نتائج وخيمة، ما يسهم في تغيير البيئة الخطرة وتحويلها إلى بيئة آمنة للجميع.

حيث يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى نشر ثقافة السلامة بين الأجيال، تعزيزاً لجهود الإمارة التي ترمي إلى الحفاظ على أمن وسلامة الأفراد في المنشآت والأطفال في المقام الأول.