"التنمية الأسرية" في كلباء تختتم برنامج "الانضباط الذكي"

الشارقة 24:

اختتمت إدارة مراكز التنمية الأسرية في كلباء البرنامج التدريبي "الانضباط الذكي"، ضمن مبادرة مودة، والذي قدمه المدرب محمد علي الشحي "المدرب الأول – والمشرف على تطبيق برامج "سمارات ديسبلين" في المنطقة العربية، يومي الأربعاء والخميس 18و 19 أبريل الجاري.

بدأ المدرب الشحي بالتعريف بالبرنامج التدريبي، حيث يعتبر نظام للتربية الذكية ويساعد الوالدين على ضبط سلوك أبنائهم وجعل بيوتهم أكثر انسجاماً، من خلال تقديم 6 خطوات أساسية وهي : تحديد السلوكيات الخاطئة الموجودة لدى الأبناء وإدراجها في قائمة السلوكيات السيئة، وضع قواعد الامتيازات لكل طفل على حسب الفئات العمرية فهناك 5 قواعد للأطفال بين سن 3- 8 سنوات و10 قواعد للأطفال بين سن 9 -16 سنة، عمل قائمة الامتيازات التي يتمتع بها كل طفل كل يوم بشكل ثابت ونختار أهم 5 امتيازات، ورشة عمل تصميم جدول يومي وأسبوعي، شرح النظام في اجتماع عائلي بعد الانتهاء من وضع الجداول المطلوبة، إرشادات حول استخدام النظام، أخيراً عملية غرس المعتقدات الإيجابية من خلال جمع المعلومات والاستنتاجات والدلائل.

وقالت خديجة الشمبيلي اخصائي برامج ومنسقة البرنامج ان البرنامج هو أحد البرامج التخصصية المقدمة لفئة المتزوجين، حيث يهدف إلى تعزيز مفهوم المسؤولية الأسرية لكافة أفراد الأسرة تجاه تربية النشء والتدريب على كيفية مواجهة الضغوط الحياتية والأسرية.