وزير الإعلام الكويتي: بجهود سلطان القاسمي غدت الشارقة واحة للثقافة

الشارقة 24 – كونا:



أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، الطابع المتميز الذي يحمله الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ 15، من خلال موضوعاته المتعلقة بدور المؤسسات والمنظمات والقضايا الإعلامية، ووسائل التواصل الاجتماعي ومصادر المعلومات، التي تثري المجتمعات بالمعرفة والأفكار.



وصرح الوزير الجبري في بيان صحافي السبت، بأن القيادة السياسية العليا للبلاد، وفي مقدمتها أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أولت جل الرعاية والدعم للإعلام إيماناً منها بأهمية دوره وأدواته في بناء الدول والمجتمعات.



وأوضح أن صناعة الإعلام لم تعد ترفاً كما كانت سابقاً، بل أصبحت مسؤولية كبيرة وصناعة استراتيجية، تتطلب خطاباً متطوراً وأفكاراً ومبادرات مبتكرة مع مراعاة الالتزام بثوابت مجتمعاتنا، والحفاظ على قيمنا ووسطية ديننا الإسلامي الحنيف، وتقاليدنا الأصيلة ترسيخاً للمبادئ الثابتة والقيم المتوارثة مع مواكبة الحداثة والمعاصرة، مما يجعل الإعلام سنداً قوياً وداعماً أساسياً لنهضة الأمة في شتى الميادين.



وأعرب عن سروره البالغ، باختيار إمارة الشارقة ضيف شرف فعاليات الملتقى الإعلامي العربي في دورته الـ 15 لما لها من أثر كبير في دعم الثقافة والفكر العربي، والتي غدت واحة ثقافة مميزة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً مواقفه المشرفة على كل الأصعدة، وفي مختلف المجالات، سواء تجاه دولة الكويت أو العروبة ككل.



ورحب الوزير الجبري، بضيوف دولة الكويت من الإعلاميين والكتاب والأكاديميين والمثقفين والأدباء، بين أهلهم وإخوانهم متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق والسداد.



وتقدم بالشكر والتقدير لكل منتسبي هيئة الملتقى الإعلامي العربي، وعلى رأسهم الأمين العام للملتقى ماضي الخميس، على ما يبذلونه من جهود كبرى تجاه تطوير ودعم الإعلام، من خلال العديد من النشاطات التي تقوم بها الهيئة بشكل سنوي.



وأشار إلى جهد الملتقى في استقدام أبرز الوجوه الإعلامية والصحفية، إضافة إلى المفكرين والكتاب وممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالإعلام، وتطويره، واصفاً إياه بالجهد الكبير الذي يعكس حرص دولة الكويت، على دعم العمل العربي المشترك في كل المجالات.



ومن المقرر ان تنطلق فعاليات الدورة الـ 15 للملتقى الأحد وتستمر حتى الإثنين تحت رعاية الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.



وأسس الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت عام 2003، بهدف تطوير الخطاب الإعلامي العربي، وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية.