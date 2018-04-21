بدور القاسمي تترأس اجتماع إدارة "الناشرين" في "الشارقة القرائي"

الشيخة بدور القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين خلال ترؤسها اجتماع "مجلس الإدارة"

الشارقة 24:



بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، عقد مجلس إدارة الجمعية الخميس، اجتماعه السادس بدورته الحالية، أجاز فيه محضر وتوصيات الاجتماع السابق، الذي عُقد خلال مشاركة الجمعية في مؤتمر الناشرين الدوليين 2018 بالعاصمة الهندية نيودلهي، كما أجاز الاجتماع الأجندة التي سيناقشها الاجتماع المقبل للجمعية العمومية العادية.



حضر الاجتماع الذي عُقد في مركز إكسبو الشارقة، خلال مشاركة الجمعية في الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهم علي الشعالي، نائب رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، ومحمد بن دخين، أمين الصندوق، وعلي بن حاتم، أمين السر، وراشد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، و وروان دباس، مدير العلاقات الدولية للجمعية.



وناقش الاجتماع سير عمل الجمعية خلال الفترة السابقة، وثمرات مشاركتها في عدد من المحافل الإقليمية والدولية، ذات الصلة بقطاع النشر، كما وقف الاجتماع على آخر الاستعدادات لقيام اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي سيُعقد ضمن مشاركة الجمعية في الدورة الـ 28 من معرض أبوظبي للكتاب، المقامة خلال الفترة من 25 أبريل الجاري، وحتى مطلع مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، واستعرض أعضاء مجلس الإدارة الخطط والاستراتيجيات المستقبلية، التي تسعى الجمعية من خلالها إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة صناعة النشر.



وفي هذا الصدد قال راشد الكوس: "ترجمةً لتوجيهات ورؤى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نجح مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، خلال الفترة الماضية في تحقيق عدد كبير من أهدافه التي رسمها وسخر كل طاقاته وموارده للوصول إليها، ولعل التفاعل الكبير من قبل الناشرين الإماراتيين مع ما تطرحه الجمعية من برامج وفعاليات، يُعد من أكبر المكاسب التي تحققت، هذا إلى جانب الإقبال الكبير لنيل عضوية الجمعية".



وأضاف الكوس:"ناقشنا خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية السادس، سير العمل خلال الشهرين الماضيين، وأهم المنجزات التي تحققت فيها، والمتمثلة في دعم الجمعية مشاركة عدد من دور النشر الإماراتية المنتسبة إليها في فعاليات مؤتمر الناشرين الدوليين 2018، إلى جانب مشاركتنا الفاعلة في كلٍ من معرض باريس للكتاب، ومعرض لندن الدولي للكتاب، حيث استعرضنا من خلال المشاركتين، تجربتنا في دعم قطاع النشر، كما بحثنا الاستعدادات المتعلقة بالمشاركة في عددٍ من معارض الكتب المحلية والإقليمية والدولية خلال الفترة المقبلة".



يذكر أن جمعية الناشرين الإماراتيين تأسست عام 2009، بجهود الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين، وتهدف إلى خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات، والارتقاء به، والنهوض بدور الناشر من خلال برامج التأهيل والتدريب التي ترفع كفاءته، وتعمل الجمعية على رعاية العاملين في قطاع النشر بدولة الإمارات، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.