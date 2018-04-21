ولي عهد الشارقة يحضر زفاف عمر تريم

الشارقة 24 – وام:



حضر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، الحفل الذي أقامه عبد العزيز حمد عمران بن تريم، بمناسبة زفاف نجله عمر إلى كريمة تريم مطر محمد بن تريم.



كما حضر الحفل الذي أقيم في نادي الشارقة للغولف والرماية، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، وعدد من الشيوخ والوزراء، ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية، وجمع من الأهل والأصدقاء.



وأحيت فرقة الحربية الحفل، بعروض شعبية وتراثية، ابتهاجاً بهذه المناسبة.