"كهرباء الشارقة" تعتزم زيادة استخدامات الطاقة الشمسية في مبناها إلى 25%

محطة شحن السيارات بهيئة كهرباء ومياه الشارقة

Next Previous

الشارقة 24:



أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عن عزمها زيادة استخدام الطاقة المتجددة في المبنى الرئيسي ليصل إلى 25%، حيث تستخدم حالياً 15% من إنارة المبنى بالطاقة الشمسية بما يعادل 1500 كيلووات ساعة شهرياً، من خلال ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على محطة شحن السيارات الكهربائية التي تعمل بالنظام الكهروضوئي وعن طريق الألواح الشمسية المثبتة على عدد من الأعمدة داخل المبنى.



تأتي الخطوة تماشياً مع جهود الهيئة، لتعزيز الممارسات البيئية، والتنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتخفيض الانبعاثات الكربونية.



وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الطاقة الشمسية تمثل أكبر فرصة للطاقة المتجددة والنظيفة وتساعد في مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة وتقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيراً إلى أن الهيئة تنفذ دراسة متكاملة لوضع ألواح لإنتاج الطاقة الشمسية على كامل سطح المبنى لزيادة الاعتماد على استخدام الطاقة المتجددة في المبنى الرئيس والوصول بها إلى 25% من كامل استخدامات المبنى.



وأشار إلى أن الهيئة تسعى لنشر البنية التحتية للطاقة المتجددة ومحطات الشحن للسيارات الكهربائية دعماً للحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، مما يساهم في توفير بيئة واقتصاد أفضل ومستدام وتحسين نوعية الحياة.



وأضاف الليم، أن الألواح الشمسية المثبتة على محطة شحن السيارات التي دشنتها الهيئة، تم توصيلها بالشبكة الكهربائية للمبنى الرئيس للاستفادة مما تنتجه المحطة من الطاقة في الإنارة، حيث تزود المبني بحوالي 1500 كيلووات/ساعة شهرياً، وكذلك تم توصيلها بمحطة ألواح الطاقة الشمسية التي تعمل بالنظام الكهروضوئي المتصل بالشبكة عبر جهاز الحماية البينية أو عبر عاكس ذكى والذى يقوم بمراقبة جهد وتردد الشبكة ويعمل على فصل نظام الإنتاج الكهروضوئي عند رصد أي مشكلة بالشبكة أو لإجراء الصيانة الدورية، كما تحتوى على عدد 2 شاحن وكل شاحن له مخرجان " قدرة كل مخرج 17 كيلووات أي 30 أمبير "، وتستوعب المحطة أربعة سيارات كهربائية في نفس اللحظة، ويتم شحن السيارة في مدة تقدر بالساعة وتكفى لمسافة 100 كيلومتر.



وأشار رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إلى أنه تم مراعاة عدة عوامل عند التخطيط لتركيب الألواح الكهروضوئية وهي اتجاه الألواح نحو الشمس، وزاوية ميل الألواح والظل المحتمل، ويعتبر الجنوب الاتجاه الأفضل للخلايا الثابتة بدولة الإمارات العربية المتحدة وزاوية الميل المثلى 24 درجة، مما يتيح إشعاع شمسي نموذجي بقوة 2100 كيلوات ساعة لكل متر مربع سنوياً، كما تم تزويد المحطة بنظام إضاءة يعمل بنظام مؤقت زمني تلقائي من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً لترشيد استهلاك الطاقة.