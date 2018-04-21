اختتام الندوة العلمية لمكافحة الملاريا في بلدية الحمرية

الشارقة 24:

بشراكة استراتيجية تكاملت فيها جهود بلدية الحمرية والمركز الوطني لمكافحة الملاريا بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، اختتم الملتقى الأول للندوة العلمية والعملية للأمراض المنقولة عن طريق الحشرات، متناولاً 8 أوراق علمية قدمها خبراء متخصصون من المركز وبلدية الحمرية.



وجرى تنظيم الملتقى بهدف تعزيز التواصل الفني والتقني بين كافة العاملين والمعنيين في مكافحة الحشرات ومفتشي الصحة العامة في مختلف بلديات إمارة الشارقة وبلديات الدولة، بحضور ممثلين من 11 بلدية.

وفي كلمة الافتتاح، أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن بلدية الحمرية حريصة على تعزيز شراكاتها مع كافة الجهات والمراكز المتخصصة لمواصلة برامجها في تنظيم الملتقيات المتخصصة والدورات المتقدمة، الرامية إلى تأهيل الكوادر البشرية، فضلاً عن توعية المجتمع وخدمته، لافتاً إلى حرص بلدية الحمرية على الارتقاء الدائم بمفتشي الصحة العامة لأهمية أدوارهم في وقاية المجتمع.

من جانبه لفت إبراهيم عبيد النابودة مدير المركز الوطني لمكافحة الملاريا ونواقل الأمراض، إلى أن استراتيجية وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقوم على معالجة الحالات ومكافحة الحشرات الناقلة للمرض وتدريب العاملين والمعنيين وتنفيذ البحوث الإجرائية، لافتاً إلى أن هذه الندوة هي باكورة الندوات وستليها ندوات أخرى بمعدل ندوة في كل شهر أو 45 يوماً في مختلف بلديات الدولة.