اللواء الشامسي يكرم المتميزين بالأمانة العامة في شرطة الشارقة

الشارقة 24:



كرم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، بمكتبه، السبت، بحضور المقدم علي الكي رئيس الأمانة العامة للجنة القيادة العليا ونائب مدير معهد تدريب شرطة الشارقة، النقيب أسماء الشحي، والملازم أول هناء النقبي، والمساعد عمر النقبي، تقديراً لدورهم الرائد ولجهودهم المتميزة في لجنة القيادة.



وأكد اللواء الشامسي، أن تكريم الموظفين، وتحفيز المتميزين نهج ثابت في وزارة الداخلية وضعته في مقدمة أهداف استراتيجيتها، إيماناً منها بأهمية التكريم، ودوره الفاعل في رفع المعنويات، وتحفيز القدرات، ونشر روح التنافس، بغية النهوض بالعمل والمساهمة في تطويره، والارتقاء به إلى أفضل معايير الجودة والتميـز، كما حثهم على الاستمرار في مواصلة العطاء لخدمة العمل الأمني في الإمارة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.