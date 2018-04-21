العميد بيات يترأس اجتماع فريق مبادرة تعزيز التعاون مع الشركاء

الشارقة 24:

ترأس العميد محمد راشد بيات مدير عام الإدارة العامة للعمليات الشرطية بشرطة الشارقة، اجتماع فريق مبادرة تعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء، وذلك لوضع ضوابط وآليات العمل للوقاية من الجرائم المقلقة والحد منها.عقد الاجتماع بمقر الإدارة العامة للعمليات الشرطية، بحضور العميد محمد عبد الله العوبد مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والعقيد حران مبارك نائب مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، والعقيد يوسف عبيد بن حرمول نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والمقدم فيصل إبراهيم بن نصار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، والضباط أعضاء فريق عمل المبادرة.في بداية الاجتماع رحب العميد بيات بالحضور، معرباً عن تقديره للجهود، التي تبذلها مختلف الإدارات الشرطية في المحافظة على مستوى جاهزيتها، وسعيها المستمر إلى الارتقاء بأدائها، ثم ناقش الموضوعات المدرجـة على جدول أعماله، حيث تمت مناقشة فاعلية العمل مع الشركاء حول الوقاية من الجرائم المقلقة، وتحديث قائمة الشركاء في المجال ذاته، وتم اقتراح بعض المبادرات، والأنشطة الداعمة للمبادرة الاستراتيجية، بالتعاون والشراكة مع المؤسسات وأفراد المجتمع.وفي ختام الاجتماع وجه مدير عام العمليات الشرطية، الشكر للحضور على المهام، والخطط الموضوعة، لتحقيق المستهدفات الخاصة بالمؤشرات، والتي لها دور فاعل في تحقيق رؤية الإمارات 2012 وتحقيق النتائج الإيجابية، التي تساهم في دفع عجلة الجهود المبذولة وفق الخطط المرسومة، لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.