سعيد بن صقر يفتتح فعاليات أيام الشارقة التراثية في خورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت فعاليات أيام الشارقة التراثية في دورتها الـ 16 تحت شعار "بالتراث نسمو"، في مدينة خورفكان، وتحديداً بقرية خورفكان التاريخية المطلة على كورنيش خورفكان.

دشن الفعاليات، الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، بحضور عدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وسعادة سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وسعادة الدكتور راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وأعضاء المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسعادة سلطان يعقوب المنصوري، مدير الديوان الأميري بخورفكان، وسعادة المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية خورفكان، وعدد من مديري الدوائر الحكومية في خورفكان والمنطقة الشرقية وحشد كبير من الأهالي.

وتحفل فعاليات الدورة الـ 16، والتي تقام للمرة الثانية بقرية خورفكان التاريخية، بمشاركة نحو 40 جهة حكومية وخاصة وأصحاب الحرف اليدوية والمتاحف الخاصة.

وبعد قص شريط الافتتاح التقليدي، إيذاناً بانطلاق الفعاليات، تجول الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، والمسؤولون في أركان وأجنحة القرية، التي تضمنت 56 ركناً تضم مشاركات الدوائر، ومقتنيات خاصة تاريخية وتراثية، إضافة لأركان الحرف اليدوية، والأكلات الشعبية.

واحتوت القرية على ساحة للألعاب الشعبية، والمقهى الثقافي، والمجلس التراثي، وأركان خاصة للورش التعليمية التراثية، وأجنحة متعددة للأسلحة القديمة، ومقتنيات الحياة الاجتماعية قديماً.

وفي احتفالية المسرح، ألقى سعادة د. راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، كلمة افتتاحية أشاد فيها بالدعم اللا محدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للتراث؛ لافتاً إلى أن اختيار المدينة التاريخية لإقامة الفعاليات هذا العام كان موفقاً حيث تتجسد معالم الماضي الجميل، وبهاؤه بين طرقات تلك المنطقة الشامخة والمهمة في تاريخ خورفكان.

وتنوعت فعاليات المسرح بين الأهازيج الشعبية، لفنون متعددة من التراث الإماراتي، ووصلات غنائية للأطفال، ومشاركات شعرية لعدد من الشعراء من بينهم الشاعرة مريم النقبي "سجايا الروح".