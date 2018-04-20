مركز شرطة دبا الحصن يشارك في حملة منع الكتابة على الجدران

الشارقة 24:

في إطار الشراكات المؤسسية والمجتمعية بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وكافة المؤسسات الحكومية والخاصة، شارك مركز شرطة دبا الحصن الشامل، في تنفيذ حملة منع الكتابة على الجدران 2018، التي تنظمها بلدية دبا الحصن، وذلك بهدف التوعية بالظاهرة، والتي تعد مظهراً غير لائق، وغير حضاري.

ودعا المركز إلى تكاتف الجهود من أجل الارتقاء بجمال المدينة، والإسهام في مكافحة الظواهر السلبية، من خلال اختيار عدة أماكن يتم صبغ جدرانها، لتكون ملائمة لجمالية المدينة، كما تهدف المبادرة إلى إيصال رسالة توعوية للمجتمع من خلال قنوات التواصل المتنوعة، وذلك بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على المنظر الحضاري والجمالي للجدران، وعدم تشويهها، والمساهمة في نشر الوعي بين فئات الشباب، لتعريفهم بأضرار هذه الظاهرة غير الحضارية وآثارها السلبية، حفاظاً على البيئة.