شرطة الشارقة تعقد مزاداً علنياً "خيرياً" غداً السبت

الشارقة 24:

تنظم القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة "الإمارات للمزادات" مساء غدٍ السبت في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات بالشارقة، مزاداً علنياً "خيرياً" على 55 رقماً مميزاً للوحات المركبات الخاصة من "الفئة الثالثة".

وخصصت شرطة الشارقة ريع ثلاثة أرقام مميزة من ضمن القائمة المطروحة في المزاد هي "111 - 303 - 3333 " لصالح "مؤسسة القلب الكبير"، بهدف دعم مشاريعها الإنسانية والتنموية التي تخدم الأطفال والمحتاجين حول العالم، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين مؤخراً لتنفيذ المبادرات التي تعزز من جهود دولة الإمارات وإمارة الشارقة في مجال العمل الإغاثي والإنساني.

ويتضمن المزاد مجموعة متنوعة من الأرقام المميزة من أبرزها الرقم السداسي "100000"، بالإضافة إلى الرقم الفردي "3" وثلاثة أرقام ثنائية هي "13 - 30 – 44" إلى جانب 9 أرقام ثلاثية هي "115 - 131 - 210 - 311 - 456 - 500 - 609 - 696 – 990"، و19 رقماً رباعياً، و19 رقماً خماسياً.

ويأتي تنظيم هذا المزاد في إطار المبادرات المتميزة للقيادة العامة لشرطة الشارقة وجهودها الكبيرة في خدمة المجتمع وإسعاده، من خلال دورها البارز في التطوير والإنماء وتلبية نداء الخير وتجسيد أنبل القيم الإنسانية التي تعزز من جهود دولة الإمارات في مجال العمل الإغاثي والإنساني، وتترجم رسالة إمارة الشارقة ودورها المشهود وإسهاماتها المتعددة في دفع مسيرة الحضارة الإنسانية، ونشر الخير والمحبة والتسامح في مختلف بقاع الأرض.

وتستعد "الإمارات للمزادات" الشركة الرائدة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، لتنظيم مزاد مميز وناجح يليق بأهمية الحدث على المستوى التنموي والخيري والإنساني، بما يُسهم في توفير أفضل عائد لصالح المستفيدين من مبادرات مؤسسة "القلب الكبير" ولصالح شرطة الشارقة.

وتتوقع "الإمارات للمزادات"، أن يشهد هذا المزاد إقبالاً كبيراً من الجمهور نظراً لطابعه الخيري من جهة وتميز الأرقام المعروضة من جهة ثانية، وهو ما من شأنه أن يجذب شريحة كبيرة من محبي العمل الخيري للمشاركة في الحدث إلى جانب محبي اقتناء الأرقام المميزة.

ويمكن الاطلاع على جميع اللوحات المعروضة بالمزاد من خلال الموقع الإلكتروني للشركة https://www.EmiratesAuction.com ،أو من خلال التطبيق الخاص بالشركة عبر الهواتف الذكية.

ويتوجب على الراغبين بالمشاركة في المزاد الحضور قبل وقت كاف من بدء فعالياته لإيداع شيك تأمين وقطع تذكرة حضور المزاد بقيمة 50 درهم.

ويحق للمزايدين امتلاك عدد غير محدد من الأرقام المميزة، ويبدأ المزاد من سعر القيمة الإسمية المحددة.

وتُعتبر مؤسسة القلب الكبير بفضل الرعاية الكريمة التي تحظى بها من جانب قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس مؤسسة القلب الكبير، واحدة من أهم منظمات العون الإنساني الداعمة للطفولة، وأسرهم على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تشكل المؤسسة ملاذاً آمناً لأطفال اللاجئين والنازحين عبر سعيها الدائم إلى توفير بيئة تزرع الأمل في نفوسهم في مختلف بقاع العالم.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها بين القيادة العامة لشرطة الشارقة ومؤسسة القلب الكبير في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع وإطلاق مبادرات مشتركة تُلبّي احتياجات المتضررين واللاجئين وتخفف من معاناتهم وتمنحهم حقوقهم الأساسية، مع التركيز على دعم ومساعدة وتمكين الأطفال والشباب في مناطق الاضطرابات والكوارث، بما يسهم في توفير الحياة الكريمة لهم.