"إلكترونية الشارقة" توفد 10 من موظفيها لأداء مناسك العمرة

الشارقة 24:

أوفدت دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، رحلة لذوي الدخل المحدود من موظفي الدائرة لأداء مناسك العمرة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، وبرعاية من موظفي الدائرة، وذلك ضمن فعاليات عام زايد 2018، وفي إطار المبادرات والنشاطات الاجتماعية التي تحرص الدائرة على تنظيمها باستمرار بهدف تعزيز روح الأسرة الواحدة.

وقام الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام الدائرة بتوديع الموظفين المتجهين إلى الأراضي المقدسة، بحضور سعادة نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية، وعبد الله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية وعدد من الموظفين.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، "تأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي تنفذها الدائرة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، وسعيها الدائم لإسعاد الموظفين من خلال المبادرات المتنوعة، وخاصة الدينية وإتاحة الفرصة لغير القادرين على أداء مناسك العمرة على نفقتهم الخاصة، مما يساهم في ترسيخ الوازع الإيماني لديهم والذي ينعكس على مهام عملهم مستقبلاً، متمنياً لهم عمرة مقبولة ورحلة ممتعة.

من جانبه، قال عبد الله مبارك الدخان الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية: "إن الجمعية بدعم المحسنين وتعاون كافة مؤسسات الدولة بقطاعيها العام والخاص تمكنت من تحقيق قفزات غير مسبوقة في مسيرة العمل الخيري، وقامت مطلع العام الجاري بتنفيذ الحملة السادسة من مشروع تيسير عمرة والتي ضمت نحو 600 معتمر من العمال ذوي الدخل المحدود".

وأكد أن الحملة مستمرة على مدار العام لما لها من أهداف عظيمة الأثر في نفوس الفئات الأقل دخلاً والتي ليس بمقدورهم توفير النفقات المادية اللازمة لإجراءات المناسك من رسوم التأشيرة والتنقلات والإقامة خلال مدة تواجدهم بمكة والمدينة والمنورة.

وأشار الأمين العام لجمعية الشارقة الخيرية، إلى تبني الجمعية مبادرة إيفاد عدداً من طلاب الجامعة القاسمية إلى العمرة، وكذلك توفير رحلة لأصحاب لذوي الإعاقة بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، كما ضمت مبادرات الجمعية في مشروع العمرة إيفاد المكفولين الأيتام في جمهورية سريلانكا إلى العمرة واستقبالهم بأرض الإمارات عقب عودتهم من الأراضي السعودية، حيث تم تنظيم برنامج ترفيهي لهم بهدف إدخال البهجة إلى نفوسهم ومن ثم توديعهم خلال عودتهم إلى وطنهم.

وأشار الدخان إلى الدور الذي لعبته الجمعية في أزمة المعتمرين العشرة القادمين من جمهورية قيرغيزستان مؤخراً، وتعثرت رحلتهم بالإمارات بسبب الإجراءات الخاصة بالتأشيرة، فسارعت الجمعية إلى التكفل بهم وتوكيل إحدى شركات الحج والعمرة باستخراج تأشيرات جديدة كي يتمكنوا من الدخول إلى الأراضي السعودية وأداء المناسك، وتكفلت الجمعية بجميع نفقات رحلتهم.

وأضاف أن الجمعية تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لإطلاق حملتها الرمضانية "جود"، والتي نعول فيها على دعم كافة مؤسسات الدولة وتبرعات المحسنين للوصول إلى المبلغ المستهدف وهو 100 مليون درهم، ليتم الإنفاق منها على مشاريع الحملة.

ومن جهتهم توجه المشاركون في رحلة العمرة بالشكر لجميع موظفي دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، معبرين عن سعادتهم وتقديرهم للجهود المبذولة والتنظيم المميز للرحلة، وهو ما زاد من إقبالهم على المشاركة.