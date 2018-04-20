"سجايا" تُحلق بمنتسباتها حول أعلى قمم جبال الأطلس في شمال أفريقيا

الشارقة 24:

انطلقت منتسبات سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في رحلة استكشافية لأعلى قمم جبال الأطلس في شمال أفريقيا والعالم العربي في المغرب، حيث تشمل الرحلة مدينة مراكش، وقرية إمليل، وصولاً إلى جبل توبقال، الواقع جنوب غرب المملكة المغربية، الذي يبلغ ارتفاعه 4.167 متراً.

وتشارك في الرحلة التي تقام خلال الفترة من 20 حتى 25 إبريل الجاري 11 فتاة، من المنتسبات في نادي المغامرة التابع لسجايا فتيات الشارقة، اللاتي تتراوح أعمارهن بين 13-18 عاماً، حيث سيقمن برفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلم مؤسسة سجايا على أعلى قمم جبال توبقال.

وبهذه المناسبة، قالت الشيخة عائشة خالد القاسمي، مدير سجايا فتيات الشارقة: "يأتي تنظيم هذه الرحلة الاستكشافية في إطار سعينا إلى غرس روح المسؤولية، وقوة التحمل والتغلب على الصعاب لدى فتياتنا، وهي تقام بعد أن خضعت الفتيات لبرامج تأهيلية مكثفة اجتزن من خلالها عدداً من التحديات، وأهّلتهن لاعتلاء قمم أخرى أعلى من جبل توبقال، إذ يعد الوصول إلى هذه القمة بداية محفزة لتشجيع الفتيات على التمسك بشغفهم وطموحاتهم".

يذكر أن "نادي المغامرة" هو إحدى مبادرات سجايا فتيات الشارقة التي أطلقتها في 2016 تحت شعار "إلى أبعد الحدود" والذي يعمل على تنمية مهارات روح الفريق لدى الفتيات، وتعزيز قوة التحمل ومواجهة التحديات والتغلب عليها، والاعتماد على النفس، وتخضع الفتيات داخل النادي أسبوعياً لحزم تدريبية متكاملة تهدف إلى تطوير اللياقة البدنية لديهن.

وتعد سجايا فتيات الشارقة مؤسسة رائدة في تنمية مواهب الفتيات من عمر 13 إلى 18 عاماً، وذلك في مختلف الفضاءات الإبداعية، وقد تأسست عام 2004 كإدارة ضمن مراكز الأطفال ثم استقلت عن مراكز الأطفال في عام 2012 بقرار إداري من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.