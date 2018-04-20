شرطة الشارقة تنظم حملة للتبرع بالدم

الشارقة 24:

في إطار دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة للجهود الإنسانية الهادفة لإنقاذ حياة المرضى، والمحتاجين لنقل الدم، والحفاظ على صحة الجسم، نظمت مديرية شرطة المناطق الخارجية، بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الفجيرة حملة للتبرع بالدم، بالإضافة إلى عمل فحص للسكر، وضغط الدم، وقياس كتلة الجسم والوزن.

أقيمت الحملة بمبنى إدارة شرطة المنطقة الشرقية، وتمركزت بها وحدة بنك الدم المتنقل، التي تحتوي على المعدات، والمستلزمات الطبية كافة، لتستقبل العاملين من كافة الرتب، والمتعاملين الذين أبدوا تجاوباً مع الحملة خلال فترة انطلاقها.

تأتي هذه المبادرة لتنمية روح العطاء، والمسؤولية الإنسانية، والمجتمعية لدى الجميع، وتقديم الدعم اللازم للمحتاجين لنقل الدم، وتعزيز أهمية العمل التطوعي، والدور الذي يلعبه، وإسهامه في إنقاذ حياة الأشخاص، كما تعكس بذلك القيم والرسالة المرجوة من تنظيم تلك المبادرات.