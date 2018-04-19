مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي يكرم الموظفين المتميزين

الشارقة 24:

ترسيخاً لمنهجية ثقافة التميز المؤسسي، ومكافأة المجتهدين التي تنتهجها إدارة مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي، قام محمد إبراهيم الرئيسي مدير مركز جمارك منفذ خطم ملاحة الحدودي، بتكريم الموظفين المتميزين في المركز لعام 2017م، والذين تنطبق عليهم معايير التميز الوظيفي.

وتشتمل المعايير على 4 محاور رئيسية وهي: الانضباط والالتزام الوظيفي، والمبادرات والعمل بروح الفريق، وكمية العمل المنجز وجودة الأداء "الضبطيات والمعاملات المنجزة"، والأفكار والمقترحات المقدمة.

واستهل مدير المركز التكريم، بكلمة نقل من خلالها تحيات وتقدير الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، لجميع المكرمين، على ما بذلوه من جهد مقدر استطاعوا من خلاله أن يشكلوا إضافة حقيقية لمنظومة العمل المؤسسي والتميز الوظيفي في المركز، كما نقل لهم شكر وامتنان محمد مير عبدالرحمن السراح مدير الدائرة، لما حققوه خلال العام المنصرم، والموظفون المكرمون هم:

قسم التفتيش الجمركي:

1- عبد الرحمن عبد الله الكندي

2- يوسف عبد السلام الدرمكي

3- لطيفة محمد البلوشي

4- مهنا عبيد الزعابي

5- موزة حسن الرئيسي

6- محمد سالم الزعابي

7- حسن مراد البلوشي

8- هالة محمد سعيد

9- رقية سالم اليماحي

10- خميس سالم القايدي

قسم العمليات الجمركية :

1- أحمد علي البلوشي

2- مريم محمد البيرق

3- سلوى غريب المزروعي

4- زينب محمد المازمي

قسم الخدمات المساندة :

1- مريم عبيد الزعابي

2- حصة محمد البلوشي