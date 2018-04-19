د. طارق بن خادم يكرم منتسبي دبلوم "إتيكيت الأعمال"

الشارقة 24:

كرم سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية الخميس، منتسبي دبلوم "أساسيات إتيكيت الأعمال والبروتوكول الدولي"، الذي عقدته دائرة الموارد البشرية، لعدد من موظفي هيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، وذلك بمقر فرعها بالدفين.

وألقى سعادة الدكتور طارق بن خادم، كلمة خلال الحفل، أوضح فيها أن موارد الشارقة تضع تطوير الكوادر البشرية في مؤسسات ودوائر حكومة الشارقة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير الأداء والارتقاء به، إلى مستويات متقدمة، تسهم في دفع عجلة النمو والتميز، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأكد سعادته أن الدائرة تعنى بمسؤوليات كبيرة، وتتشعب علاقاتها بمختلف الجهات الرسمية، لذا فإنها حريصة على تحلي كوادرها بمهارات الإتيكيت والمراسم والبروتوكول كجزء من طبيعة عملهم.