"دوائر كلباء" تبحث سبل تطوير المنطقة الصناعية الجديدة

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أكد المجلس البلدي لمدينة كلباء، على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الدوائر الحكومية، وسرعة العمل على تهيئة بيئة العمل، وإتاحة التراخيص بالمنطقة الصناعية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقد الخميس، بمقر المجلس البلدي، وبمشاركة مديري وممثلي عدد من الدوائر الحكومية، ومنهم المهندس خلفان الذباحي مدير البلدية، وخلفان الحريثي مدير فروع دائرة التنمية الاقتصادية، والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير فرع دائرة التخطيط والمساحة، وممثلين عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وإدارة الدفاع المدني.

ترأس الاجتماع سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي، والذي أكد في مستهل الاجتماع على أهمية المنطقة الصناعية الجديدة، في تدعيم القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

ولفت الزعابي إلى ضرورة تضافر الجهود بين الجهات المختصة لتهيئة بيئة العمل في المنطقة، والتعجيل بإنهاء التسويات الترابية اللازمة، وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص للمستفيدين.

واعتبر المشاركون في الاجتماع، أن المنطقة الجديدة من شأنها تخفيف الضغط على الصناعية القديمة، وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية، مما يعزز من الناتج الاقتصادي في المدينة.

وأوصى الاجتماع بأهمية تذليل المعوقات التي تحول دون بدء استصدار التراخيص، كما أكد الحضور على أهمية إشراك الشرطة وهيئة الطرق والمواصلات، في التكتل الحكومي، لتهيئة بيئة العمل بالمنطقة.

وفي الختام أوصى المجلس البلدي بضرورة عقد اجتماعات تنسيقية بشكل دوري، لدراسة المستجدات التي تطرأ في هذا الإطار، لإنهاء الإجراءات اللازمة.