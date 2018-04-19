شرطة الشارقة تطلع على إجراءات "طرق دبي" في قياس الإنتاجية

الشارقة 24:

اطلع وفد القيادة العامة لشرطة الشارقة، برئاسة المقدم عبد الله علي الزعابي رئيس قسم تنظيم انتاجية العاملين بإدارة مكتب القائد العام، على أفضل المعايير، والممارسات في مجال قياس الإنتاجية بهيئة الطرق والمواصلات بإمارة دبي، وذلك في إطار حرص شرطة الشارقة على تطوير مجالات العمل لديها في مختلف التخصصات، وبما يلبي طموحات القيادة في تقديم خدمات إدارية عالية الجودة، ورفع كفاءة الأداء، مما ينعكس بالإيجاب على مخرجات الخدمة المقدمة للمتعاملين، ودورها في تعزيز الأمن، والأمان بين كافة شرائح المجتمع.

وكان في استقبال وفد شرطة الشارقة، سعادة عادل عبد الرحيم العوضي مدير تخطيط القوى البشرية، وخولة البلوشي مدير قسم سياسات وإجراءات هيئة الموارد، ولطيفة الحاج ناصر ضابط إداري بالهيئة.

واطلع الوفد الذي ضم الرائد محمد المهيري، والملازم أول خليفة ناصر الحميري، والمساعد أول عبدالعزيز اليافعي، على إجراءات الهيئة في قياس الإنتاجية، من حيث الكفاءة البشرية، والوقت المستغرق في تنفيذ المهام، وجودة الأداء، وأهم الخطط المعمول بها في تحسين العمليات، ومعالجة العوامل المؤثرة سلباً على إنتاجية الموظفين، والأساليب الناجعة في وضع خطط الأداء الفردي، وغيرها من الإجراءات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في المؤسسة.

وفي ختام الزيارة أعرب المقدم عبد الله الزعابي، عن تقديره العميق لهيئة الطرق والمواصلات على حسن الاستقبال، والتعاون المثمر بينها، وبين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحرصهم على تعزيز علاقات الشراكة المختلفة بين الجانبين، مثنياً على دورها الريادي، وما حققته من تطور كبير في مجالات الموارد البشرية، والاستراتيجيات، والخطط، والتقنيات المحققة له.