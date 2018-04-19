خالد المدفع: مهرجان صير بونعير من أهم المهرجانات السیاحیة البیئیة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أشار سعادة خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، إلى أن مهرجان صير بونعير یعتبر من أهم المهرجانات السیاحیة البیئیة، حیث تتمیز الجزیرة عن غیرھا من الجزر بكثرة الشعب المرجانیة، باختلاف أنواعھا إلى جانب احتضانھا للعدید من الأنشطة التي تنظمھا الھیئة، أو جھات أخرى من أجل الحفاظ على الموروث البیئي.

وأضاف المدفع خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن هذا المهرجان مهم جداً بالنسبة لإمارة الشارقة، وللمشاركين في المهرجان من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأردف رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، أن المهرجان يتزامن مع سباق القفال، حيث سنوفر من خلال هذا المهرجان بيئة ترفيهية وأنشطة مختلفة، لجميع المشاركين والمتواجدين بالجزيرة خلال نفس الفترة.

وختم بأن جزيرة صير بونعير تتميز بالعديد من البيئات كالبحرية والشعب المرجانية، إضافة لطبيعة الجزيرة الجميلة والخلابة، متمنياً التوفيق لجميع القائمين على هذا المهرجان المميز.