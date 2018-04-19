"البيئة والمحميات" بالشارقة تكشف تفاصيل مهرجان صير بونعير

الشارقة 24- عبد الحميد أبو نصر:

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، صباح اليوم الخميس، عن تفاصيل النسخة الـ 19 من مهرجان صير بو نعير، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو المقبل، تحت شعار "البحر حياتنا"، في محمية صير بو نعير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته هيئة البيئة والمحميات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس اللجنة العليا لمهرجان صير بو نعير، وسعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، والعديد من مسؤولي المؤسسات والجهات المشاركة والداعمة والراعية للمهرجان، وممثلي وسائل الإعلام المحلية، وجمع من الحضور.

جديد المهرجان

سينطلق مهرجان صير بونعير في نسخته الـ 19 بافتتاح مركز الأبحاث للعلوم البحرية في الفترة المسائية، الذي ستعقبه جولة في المعرض المصاحب، وعرض الحرفيين لمهارات تراثية بحرية مثل فلق المحار، والمالح، وصناعة القراقير، والحبال، بالإضافة إلى العروض التراثية للفرقة الشعبية، والمسابقات التراثية بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية وشرطة الشارقة في الفترة المسائية، وفي الختام سيتم تكريم الجهات المشاركة في تنظيم المهرجان والمشاركين بالمسابقات، تقديراً لجهودهم.

يهدف المهرجان إلى التأكيد على ثوابت المنهج الفكري لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في صون الموروث الحضاري والبيئي والحفاظ على الحقوق البيئي للأجيال القادمة، وإبراز الأهمية البيئية والسياحية والحضارية لمحمية صير بونعير، والترويج لأهمية الجزيرة للترفيه السياحي وأنشطة السياحة البيئية، وتوعية روادها بأهمية الالتزام بالأنظمة القانونية الخاصة بالحفاظ على النظم البيئية في الجزيرة، وتحفيزهم للمساهمة في تفعيل الأنشطة الرشيدة لصون تنوعها البيولوجي.

وتبعد جزيرة صير بو نعير عن الشارقة مسافة 110 كيلو مترات شمالاً، يستخرج منها الملح، وفيها عين مياه ظاهرة، ويتوفَّر بها النفط كذلك، وتتميز الجزيرة بشواطئها الرملية وصفاء مياهها، وغنى محيطها بالحياة المرجانية والسمكية، وتم إعلان الجزيرة محمية طبيعية بموجب المرسوم الأميري رقم 25 الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتبلغ مساحتها نحو 13 كيلو متراً مربعاً.

وتمتاز الجزيرة بأنها ذات أهمية دولية، حيث تم إدراج المحمية في الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة "رامسار"، وذلك للحفاظ على مكوناتها البيئية الزاخرة بالتنوع الحيوي، كما تم إدراجها في قائمة يونيسكو التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وقبولها في مذكرة تفاهم حول حماية وادارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.