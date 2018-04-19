هنا السويدي: "صير بونعير" ثروة بيئية تحظى باهتمام حاكم الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلنت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، أن مهرجان صير بونعير هذا العام، تزامناً مع "عام زايد"، وهذا شرف لنا بأن يتزامن تنظيم النسخة التاسعة عشرة، مع الاحتفاء بجهود الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، رجل البيئة الأول، الذي كان قدوة في الحفاظ على التراث البحري، وحماية البيئة البحرية، والتأكيد على أهمية العناية بالتراث والترويج للسياحة الطبيعية، وهو ما جعل الإمارات وجهة إقليمية وعالمية تحتل الصدارة في هذا المجال".

وأشارت السويدي إلى أن فعاليات المهرجان، ستنطلق هذا العام يومي الخميس والجمعة، العاشر والحادي عشر من مايو المقبل، تحت شعار "البحر حياتنا"، متضمنة العديد من الفعاليات، وأبرزها: افتتاح مركز صير بونعير للأبحاث البحرية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، والكشف عن مشروع مزرعة الخضروات والفواكه تحت الماء، إضافة إلى زراعة الشعاب المرجانية على شكل "سلطان الخير"، وتصويرها تحت الماء، إلى جانب الكثير من الفعاليات والمسابقات المتنوعة".

وتوجهت السويدي بالشكر الجزيل للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان، وإلى أعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهد في سبيل إنجاح هذا الحدث البيئي السياحي المهم، والشكر موصول كذلك إلى الشركاء والرعاة والداعمين، وأخص بالذكر شركة تلال العقارية، الراعي الرسمي للمهرجان، وفريق ساند التطوعي.

وختمت السويدي، بأن محمية جزيرة صير بونعير، ثروة بيئية وتاريخية وثقافية وحضارية، وهي تحظى باهتمام ومتابعة خاصة من قِبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مما وفر لها الحماية والاهتمام الذي تستحقه ويليق بمكانتها على الصعيد المحلي والدولي، حيث كانت إمارة الشارقة سبّاقة في الاحتفاء بموروثها التراثي والحضاري، وحماية بيئتها ومواردها الطبيعية، باعتبارها كنزاً متوارثاً، وضماناً لمستقبل الأجيال المقبلة في حياة تحفظ لهم ماضيهم المجيد وحاضرهم المشرق.