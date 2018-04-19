سلطان بن أحمد: مركز للأبحاث ومزرعة خضروات تحت الماء جديد "صير بونعير"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

كشفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، الخميس، عن تفاصيل النسخة التاسعة عشرة من مهرجان صير بو نعير، المقام خلال الفترة من 10 إلى 11 من مايو المقبل، تحت شعار "البحر حياتنا"، في محمية صير بو نعير، وتتضمن العديد من النشاطات والفعاليات والبرامج الحيوية، المليئة بالتوعية والمعرفة والترفيه، ويستهدف شرائح المجتمع كافة.

وفي تصريح خاص لـ "لشارقة 24"، أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، أن البيئة في "الثقافة الشارقية" أولوية، ولجزيرة صير بونعير مكانتها وخصوصيتها التاريخية والاقتصادية في الذاكرة البحرية الإماراتية، ويعكس هذا المهرجان نهج الإمارة ومرتكزاتها في حماية الطبيعة، وتعزيز الوعي البيئي نحو تحقيق التنمية المستدامة، ويكمل برامجها الرامية إلى الحفاظ على المكتنزات البيئية، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معلناً عن افتتاح مركز صير بونعير للأبحاث البحرية، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، والكشف عن مشروع مزرعة الخضروات والفواكه تحت الماء، إضافة إلى زراعة الشعاب المرجانية على شكل "سلطان الخير"، وتصويرها تحت الماء، خلال فعاليات المهرجان.

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد: "أن ما يميز هذا المهرجان، هو توحد الجهود واجتماعها على عبق التراث وحب الطبيعة، وتقديم العرفان لها على عطائها في استمرار الحياة، والولاء لتاريخ أجدادنا وحضارتهم كمرتكز للبقاء والاستمرار".

وتوجه بالشكر لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، لجهودها الكبيرة في تعزيز الوعي بالحفاظ على الطبيعة، وتنظيم هذا المهرجان الذي بات مقصداً للسياح، ولجميع عشاق البحر والطبيعة، ومن الفعاليات البيئية البارزة على الخريطة البيئية العالمية.