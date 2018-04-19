اجتماع تنسيقي بين "بلدي الشارقة" و"لجنة تخصيص الأراضي"

الشارقة 24:

استقبل المجلس البلدي لمدينة الشارقة برئاسة سعادة سالم علي المهيري، رئيس المجلس، اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بإمارة الشارقة، برئاسة سعادة وليد بن فلاح المنصوري، رئيس اللجنة، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي مع لجنة دراسة طلبات الأراضي في المجلس، برئاسة خلفان الرويمة ولجنة التواصل الاجتماعي في بلدي الشارقة برئاسة عائشة أحمد المطوع، كما حضر الاجتماع أعضاء اللجان الـ 3، وماجد بو خاطر أمين سر المجلس، وعبد الرحمن بوغانم السويدي، رئيس قسم دراسة طلبات الأراضي.

يأتي هذا اللقاء لتعزيز التعاون بين الجهتين، فيما يخص طلبات الأراضي السكنية والتجارية والصناعية، حيث أكد المهيري بكلمته الترحيبية أن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، تتمحور حول تأمين العيش الكريم للمواطنين، والعمل على تحقيق متطلباتهم، بما يضمن لهم الاستقرار الأسري، والحفاظ على مستواهم المعيشي، ونحن من خلال اللجان في المجلس، وبالتعاون مع جميع الجهات والدوائر الحكومية، نعمل على تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الحاكم.

وقد ناقش المجتمعون العديد من المواضيع المشتركة بين اللجنتين، ومنها تطوير آلية دراسة طلبات الأراضي، ومراجعة جميع المستندات الخاصة بالطلبات، حيث أكد المنصوري أن الربط الإلكتروني بين لجان دراسة طلبات الأراضي في المجالس البلدية، واللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي، ساهم بالإسراع في إنجاز المعاملات، والتدقيق على جميع المستندات وبالتالي السرعة في تخصيص الأراضي للمستحقين.