"الشارقة للاتصال" ينشر مفاهيم الصحة والسلامة لموظفيه

الشارقة 24:



تزامناً مع يوم الصحة العالمي والذي يصادف السابع من أبريل من كل عام لتأسيس منظمة الصحة العالمية، استضاف مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الحملة الطبية المجانية بالتعاون مع مركز الشرق الطبي، بهدف تعزيز الصحة والوقاية وحماية الموظفين من مختلف الأمراض.



حيث استهدفت الحملة جميع موظفي المركز، وتضمنت الاستشارة المجانية، وقياس ضغط الدم الشرياني، وفحص مستوى السكر في الدم بالإضافة إلى قياس معدل كتلة الجسم "الطول والوزن" للاطمئنان على صحتهم.



وقال المهندس خالد عمر النقبي مدير المركز: "أننا نسعى دائماً إلى نشر مفاهيم الصحة والسلامة للموظفين والعاملين من خلال تهيئة المناخ الصحي الجيد".



وأضاف النقبي، يحرص مركز الشارقة للاتصال دائماً إلى تقديم مثل هذه الفعاليات لما يعود بالنفع والفائدة على الموظفين.