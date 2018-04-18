فريق "التمكين الاجتماعي" يزور "الشارقة لإدارة الأصول"

الشارقة 24:

حل فريق مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي الخاص بمشروع "علّم بالقلم"، ضيفاً على شركة الشارقة لإدارة الأصول، وفقاً لنهج المؤسسة الذي يؤكد على أهمية وضرورة تنظيم وتنفيذ زيارات ولقاءات مع الهيئات والمؤسسات والجهات، من أجل التأكيد على الدعم والتنسيق والتعاون في إنجاح هذا المشروع الذي أطلقته المؤسسة مؤخراً، ويسعى إلى توفير الدعم التعليمي الشامل للطلبة الأيتام، ضمن سلسلة مشاريع وخدمات أكاديمية ومعرفية متنوعة، تسهم في استدامة حقهم بالحصول على التعليم، حيث يسافر هذا المشروع الاستراتيجي مع الطالب اليتيم في رحلته التعليمية من المدرسة إلى الجامعة، وما بعد التخرج من الجامعة ورعاية الموهوبين، ويخدم أكثر من 1700 يتيم.

وتعمل المؤسسة على ترجمته من خلال شبكة علاقات تنسيق وتعاون مع مختلف الهيئات والجهات والمؤسسات التي يمكن لها أن تلعب دوراً في تحقيق ودعم هذا المشروع الخيري والإنساني.

وجاءت استضافة شركة الشارقة لإدارة الأصول لفريق المؤسسة وفقاً لهذا النهج، فالعمل في هذا المشروع يركز على أهمية تطبيقه بشكل جيد، وضرورة النجاح، لكن هذا النجاح لا يتحقق إلا بالمشاركة الجماعية، كما أن التعاون والتكافل شرطان ضروريان للوصول إلى الأهداف المرتبطة بدعم القضايا الإنسانية، وفي مقدمتها مشروع "علّم بالقلم"، الذي يستدعي مشاركة جميع أفراد المجتمع في دعمه، لأن نتائجه سيكون لها المردود الإيجابي على حاضر ومستقبل الأطفال الأيتام.

وقالت سعادة منى هده السويدي، مدير عام مؤسسة التمكين الاجتماعي، يعد مشروع "علم بالقلم" من أبرز المشاريع المقدمة في إطار "التمكين الأكاديمي" الذي تقدمه المؤسسة لأبنائها الطلبة، حيث يعنى بتوفير خدمات تعليمية شاملة لتحفظ بدورها حق التعليم الشامل للطالب اليتيم في جميع مراحله الدراسية، من المرحلة الابتدائية حتى التخرج من الجامعة، حيث يضم سلسلة مشاريع أكاديمية ومعرفية من أجل تحقيق الاستدامة في حق الطلبة الأيتام بالتعليم.

ولفتت إلى أن مشروع "علّم بالقلم" يتماشى مع رؤية مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، في توفير بيئة متميّزة لتعزيز قدرات الأيتام ليصبحوا قادة، في ظل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات سموه الدائمة بدعم ومساندة الأيتام وتوفير كل ما يسهم في تمكينهم، ولا يتحقق الهدف من المشروع إلّا بحشد الجهود وبتعاون وتكافل الجميع.

وتابعت: تشيد المؤسسة بمبادرة شركة الشارقة لإدارة الأصول في دعم مشروع علم بالقلم وتدعو جميع فئات المجتمع للتعاون معنا للنهوض والارتقاء بأبنائنا الأيتام.

ومن جانبه، أكد سعادة إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في شركة الشارقة لإدارة الأصول، أن إمارة الشارقة حرصت دائماً على توفير كافة الإمكانيات وسبل الحياة الكريمة لفئة الأيتام، وأولت رعايتهم جانباً مهماً، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي دأب على دعم أبناء هذه الشريحة، والتوجيه بضرورة الاهتمام بها وبتعليمها وتوفير البيئة المناسبة لها، فالاهتمام الكبير بفئة الأيتام، هو مطلب شرعي واجتماعي وإنساني في المقام الأول، ولا بد من القيام به وفق مبادئ الشراكة الاجتماعية بين المؤسسات سواء كانت حكومية أو خاصة.

وعبّر الحوطي عن سعادته بدعم شركة الشارقة لإدارة الأصول للمشروع الأكاديمي "علم بالقلم" الذي أطلقته مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي.

واختتم قائلاً: بلا شك أن هذا المشروع هو في صلب مسؤوليتنا المجتمعية عبر المساهمة في دعم حق التعليم للطلبة الأيتام، وسد حاجاتهم ومتطلباتهم التعليمية، والنهوض بهم علمياً وثقافياً، بالإضافة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.