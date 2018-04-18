أحمد بن ركاض: "الشارقة القرائي للطفل" يسعى لصناعة أدباء المستقبل

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكد سعادة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وضع أسس تطوير ثقافة وأدب الطفل، كما رسمت له قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بأن يكون نتاجاً للثقافة، وأن يخرج بشعراء وكتاب وإعلاميين، من الأطفال لجيل المستقبل، وأن يكون رائداً للثقافة العربية والعالمية.



وأضاف العامري وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"،: ندعو الجميع لزيارة مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يقدم العديد من المسرحيات الحية، ويقدم كل ما هو جديد في المجال التعليمي بطريقة مميزة وجميلة.