"موارد الشارقة" تنظم ندوة "استشراف المستقبل وصناعته"

الشارقة 24:



نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة ندوة حوارية تحت عنوان "استشراف المستقبل وصناعته" استهدفت مدراء أفرع الجهات والمؤسسات الحكومية بمدينة خورفكان، وذلك بمقر إكسبو خورفكان، بحضور سعادة الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بمدينة خورفكان، وسعادة المهندسة فوزية راشد القاضي مدير بلدية مدينة خورفكان.



يأتي تنظيم الندوة ضمن سلسلة ندوات الدائرة وملتقياتها الحوارية الهادفة إلى نشر ثقافة الإبداع الوظيفي في حكومة الشارقة، والوصول إلى التميز المنشود في العمل المؤسسي، حيث تعقد الدائرة خلال أبريل الجاري 4 ندوات في المنطقة الشرقية والوسطى.



واستهل سعادة الدكتور طارق بن خادم كلمته بالتهنئة لأهالي خورفكان وما جاورها من مناطق على مكارم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تمثلت بتدشينه المشروع الضخم "طريق الشارقة – خورفكان"، وكذلك تدشين سموه جسر دفتا الذي يربط دفتا بمنطقة شيص، وافتتاحه استراحة سد الرفيصة، التي تعد أحد المشروعات السياحية والبيئية، التي أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بإقامتها على طريق خورفكان الجديد.



وأكد طارق بن خادم، أن طريق "الشارقة-خورفكان" يعكس فكر ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في اختصار المسافات ودعم التواصل الاجتماعي بين أهالي مدينة الشارقة وخورفكان، حيث تم دراسة هذا المشروع والتخطيط له منذ أعوام وتم تجاوز جميع التحديات في تنفيذه ليصبح اليوم واقعاً يشهده الجميع، فصاحب السمو حاكم الشارقة صاحب رؤية استشرافية، يسعى لصناعة المستقبل غير المسبوق لأبنائه.



وأشاد طارق بن خادم، بتوجيهات وحرص سموه في إعداد الدراسات، ووفقاً للمؤشرات المختلفة يتم وضع الحلول، وسن السياسات والتشريعات، سرعة الاستجابة واتخاذ القرارات، والابداع والابتكار في طرح المبادرات والمشاريع المختلفة.



وقال طارق بن خادم: إن إدراك وتبني مفاهيم استشراف المستقبل مسألة في غاية الأهمية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، وتسعى الدائرة من خلال سلسلة ندوات استشراف المستقبل إلى تشجيع الجهات الحكومية على التفكير بمنظور استراتيجي لرسم آفاق العمل في الجهات الحكومية، وتبني المنهجيات والأساليب العلمية لمحاولة فهم التطورات التي ستحدث في المستقبل، وإعداد استراتيجيات ومبادرات للمرحلة القادمة، وكذلك ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار في العمل الحكومي لتحقيق الريادة والاستدامة في كافة المجالات.



وأكد بن خادم حرص الدائرة على تنظيم الندوات والملتقيات الحوارية الموجهه إلى فئة القيادات ومتخذي القرار في المؤسسات الحكومية، وتسلط من خلالها الضوء على الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بواقع العمل المؤسسي وتحقيق رؤى واستراتيجيات حكومتنا الرشيدة، وتتميز بعقد حوارات يشارك بها نخبة من أهل المعرفة والاختصاص، موضحاً بأن هذه الندوات والملتقيات فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات وطرح أفكار مبتكرة من الممكن أن تأخذ حيز التطبيق في المؤسسات الحكومية.



وأقيمت ندوة استشراف المستقبل بهدف التركيز على مفهوم استشراف المستقبل وكيفية تطبيقه على مستوى الجهات وقراءة المعطيات والمؤشرات المستقبلية وتوقع الفرص والتوجهات والتحديات والتداعيات المستقبلية مما يسهم بشكل كبير في رسم استراتيجيات بعيدة المدى ووضع خطط مستقبلية.



قدم الندوة الدكتور أحمد سامر منيب، وشرح خلالها مصطلحات متعمقة في علوم الاستشراف وأهدافها في رفد جهود حكومة الشارقة لتطوير نماذج مبتكرة للخدمات المستقبلية وتطوير خطط استراتيجية مرنة قابلة للتعديل حسب المتغيرات، والتعامل مع مختلف التوجهات المستقبلية والتحديات لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي والتجديد المستمر بما يتلائم مع تطلعات دائرة الموارد البشرية المستقبلية.



وركزت الندوة على مفهوم الابتكار والاستشراف الحكومي وكيف يمكن تطبيقه على مستوى المؤسسة وعلى كيفية رسم الجهة الحكومية للسيناريوهات المستقبلية، وبناء قدرات الجهة بحيث تكون أكثر مرونة في التعامل مع المتغيرات التي تواجهها.



وتم في ختام برنامج الندوة تكريم الجهات، وتوزيع الشهادات على المشاركين.