حاكم الشارقة يدشن حساب الشرطي الصغير في "المهرجان القرائي للطفل"

الشارقة 24:



زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال جولته الافتتاحية بمهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته العاشرة، والمقام في مركز إكسبو الشارقة، جناح القيادة العامة لشرطة الشارقة.



كان في استقبال سموه، اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمقدم إبراهيم مير عبد الرحمن نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من الضباط من مختلف إدارات القيادة العامة لشرطة الشارقة.



دشن صاحب السمو الحاكم "حساب الشرطي الصغير" على موقع إنستجرام، وخلال تواجده بالجناح، استمع سموه إلى قصيدة شعرية بعنوان "لبيك يا سلطان"، ألقتها الطالبة ناعمة إسماعيل الزرعوني.



كما اطلع سموه على أحدث الإصدارات والمطبوعات والقصص التي تهتم بتنمية وتحفيز عادة القراءة وحب الاطلاع لدى الطفل، وتشجيعه على السعي وراء المعرفة، وإثراء عالمه بالعلوم والمعارف المختلفة التي تجمع بين التعليم والتثقيف والترفيه، بالإضافة إلى إبراز الانتماء للوطن وتعزيز الهوية الوطنية.



وتأتي مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في نسخته العاشرة إيماناً منها برسالتها المجتمعية المتمثلة في تعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة المؤسسات، والتفاعل مع كافة الفعاليات التي تقام في إمارة الشارقة، خاصةً الفعاليات التي تهتم بالطفل لكسر حاجز الخوف وتقريب شخصية الشرطي إلى الطفل.



احتوى جناح شرطة الشارقة المشارك في المهرجان على كافة المطبوعات الأمنية وقصص الأطفال التوعوية التي تصدر من إدارة الإعلام والعلاقات العامة، إلى جانب العديد من المؤلفات التي تم اعدادها في إطار مشروع "كتاب الطفل".