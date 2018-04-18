مريم القاسمي تفوز بجائزة "اليافعين" ضمن "الشارقة لكتاب الطفل"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:



أكدت الكاتبة الشيخة مريم بنت صقر القاسمي، خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، على هامش افتتاح مهرجان الشارقة لكتاب الطفل، أنها شاركت في المهرجان بقصة "أين اختفت الحروف" وفازت بجائزة فئة اليافعين من سن 7 سنوات حتى 12 سنة، باللغة الأجنبية.



وأضافت مريم القاسمي، قصة أين اختفت الحروف، تهدف الى تعزيز ثقافة القراءة وحب الكتاب في قلوب الأطفال، حيث تتمحور القصة حول أيام زمان، عندما كان الحكواتي يأخذ الحروف من كتب أهل القرية، وعندما اكتشف الأهالي ذلك تواصلوا مع الحكواتي، وأحسوا بأن القصص التي كان يسردها لهم، كانت قصصاً بمتناول أيديهم.



وأكدت مريم القاسمي على أن أدب الطفل هو مادة خصبة لبناء أساس قوي لدى الطفل، وإنماء موهبته، لذلك نسعى من خلال القصص والحكايات لنشر مثل هذه الثقافة.