تجربة إخلاء وهمي ناجحة لمبنى شرطة المنطقة الشرقية

الشارقة 24:



نفذت إدارة شرطة المنطقة الشرقية عملية إخلاء وهمي ناجحة بمبنى الإدارة، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية والإسعاف الوطني، وذلك في إطار الحرص على اختبار أنظمة الحريق والسلامة المناسبة، ورفع الجاهزية والكفاءة لدى العاملين بجهاز الشرطة وجعلهم في حالة استعداد تام عند وقوع الحوادث المفاجئة.



بدأت عملية الإخلاء بجدية وتفاعل واضح، والتي انطلقت بجرس الانذار بعد نشوب حريق بالمبنى، وعلى الفور تم إبلاغ الدفاع المدني بالحادث، وعلى ضوء الخطط الموضوعة بعمليات الإخلاء، قام الفريق المختص بالطوارئ والأزمات بالإدارة بإخلاء المبنى بشكل سريع ومنتظم لحين وصول المعنيين بالتعامل مع الحريق والمصابون، ونفذت العملية بمهنية تامة من قبل الجهات المختصة، وأبدى العاملين تعاونهم من خلال التفاعل السريع بتنفيذ العملية.