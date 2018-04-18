طلبة أكاديمية العلوم الشرطية يختتمون دورة التحدي والمغامرة

الشارقة 24:



اختتمت فعاليات دورة التحدي والمغامرة، والتي نظمتها أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة لمنتسبيها من الطلبة الضباط بالتعاون مع جناح تدريبات التحدي والمغامرات التابع لمركز التربية الرياضية العسكري بالقوات المسلحة، في منطقة الجزيرة الحمراء برأس الخيمة.



وشهد المقدم ناصر النعيمي مدير إدارة مكتب المدير العام بالإنابة، والمقدم حميد المشرخ مدير إدارة التدريب، والمقدم سالم المناعي رئيس قسم شؤون الدارسين، ومن جانب جناح التحدي المقدم حمد سيف المزروعي قائد الجناح، والرائد عبد المجيد إبراهيم النمر الزرعوني رئيس قسم التحدي والمغامرة، وعدد من ضباط الأكاديمية، حفل التخريج الذي أقيم عقب انتهاء برنامج الدورة، حيث سلم المقدم النعيمي يرافقه المقدم المزروعي الشهادات للخريجين.



وتضمن برنامج الدورة الذي امتد لخمسة أيام تدريبات عملية وميدانية بحرية وبرية وجبلية ومنها تجديف قوارب "الكياك" وقيادة الدراجات الجبلية ونزول المنحدرات وتسلق الجبال والمسير والملاحة الجبلية، والتعامل مع البوصلة والخرائط، حيث هدفت الدورة إلى تنمية الاعتماد على النفس، وتعزيز قيمة العمل الجماعي وتقوية روح العزيمة والإرادة.



وقال المقدم المشرخ: إن إدارة التدريب بالأكاديمية هدفت من خلال تنفيذ هذا البرنامج التدريبي الشاق والمتميز لتحقيق جملة من الأهداف من بينها: تعزيز ثقافة التحدي لدى الطلبة الضباط وإكسابهم العديد من الخبرات الحياتية والميدانية في بيئة قاسية ومختلفة كلياً عن نمط الحياة الدراسية المعتاد بالأكاديمية، فضلاً عن تعزيز روح العمل الجماعي، واكتشاف المواهب الشخصية، وإبراز عنصر التحدي والمغامرة ومواجهة العقبات والصعوبات التي تعترض الطلبة بطرق علمية ومدروسة على أيدي مدربين متخصصين في هذا المجال.