60 ألف زائر بمعرض الساعات والمجوهرات 2018

الشارقة 24:



احتفى مركز إكسبو الشارقة بنجاح الدورة الـ 44 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي اختتم مؤخراً فعاليات نسخته الأولى لعام 2018، حيث استقطب أكثر من 60 ألف زائر، وشهد مشاركة أكثر من 500 عارض من مختلف دول العالم.



جاء ذلك خلال حفل حضره كل من سعادة وليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وسعادة محمد علي هلال الحزامي عضو مجلس إدارة الغرفة، وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى جانب موظفي الغرفة والمركز.



وجاء تنظيم الحفل الذي شهد تسليم 10 فائزين بالسحوبات التي جرت طوال أيام المعرض سيارة "بي أم دبليو" فاخرة موديل 2018، وسبائك ذهبية وقطع ألماس، في إطار سعي "إكسبو الشارقة" لتعزيز مكانته الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً في مجال صناعة المعارض، وجهوده الرامية إلى الارتقاء بسمعة معرض الساعات والمجوهرات كأحد أكبر وأهم الأحداث المتخصصة في مجال تصميم وصناعة وتجارة المجوهرات والمشغولات الذهبية والساعات والذهب والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ على مستوى المنطقة، والتي ينظمها مركز إكسبو الشارقة مرتين كل عام بدعم مباشر من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.



وأكد سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، حرص مركز إكسبو الشارقة على اعتماد استراتيجية الابتكار والإبداع في أساليب الترويج والتسويق للأحداث المهمة والكبرى التي تنظمها وتستضيفها إمارة الشارقة في مختلف المجالات، ومن بينها معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بهدف تعزيز واستكمال نجاحات الفعاليات التي تشهدها الإمارة وجذب أهم العارضين من المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والعلامات التجارية الرائدة من الإمارات ومختلف دول العالم، إلى جانب مواصلة تقديم التسهيلات وأرقى الخدمات التنافسية والعروض الجاذبة للزوار وصولاً إلى تحقيق أفضل العوائد للاقتصادين المحلي والوطني.



من جانبه، أعرب سعادة سيف محمد المدفع عن تقدير مركز إكسبو الشارقة لجميع الشركاء والرعاة والموظفين الذين أسهموا بنجاح فعاليات معرض الساعات والمجوهرات، وهو ما كان له الأثر الإيجابي الواضح في تنشيط العديد من القطاعات التجارية الحيوية الأخرى المرتبطة بالمنتجات الاستهلاكية والسلع الفاخرة على حد سواء في إمارة الشارقة، مثنياً على كافة الجهود التي عززت نجاحات المعرض وأدت إلى تحقيق إنجازات نوعية جديدة أضافت إلى رصيده ورسخت سمعته كأحد أهم الأحداث المتخصصة في مجال الساعات والمجوهرات.



على مستوى المنطقة، معتبراً أن الدورة الـ 44 رسخت ثقة مجتمع الأعمال والمستهلكين بالمعرض سواء لجهة المزايا والعوائد أو العروض والحسومات والجوائز القيمة التي يقدمها إكسبو الشارقة، مثمناً دعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة اللامحدود لكافة المعارض التي ينظمها المركز، كما هنأ جميع الفائزين الذين حالفهم الحظ في هذه الدورة.



وقام كل من سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر وسعادة سيف محمد المدفع، بتسليم 10 فائزين في السحوبات التي أقيمت على مدار أيام المعرض جوائزهم القيمة، حيث تسلمت السيدة سعاد علي محمد، من الجنسية العمانية مفاتيح سيارة "بي أم دبليو" موديل 2018، وهي الجائزة الكبرى لمعرض الساعات والمجوهرات، فيما تسلّم كل من محمد شجاعي المقيم في أبوظبي، وأميرة محمد صفر المقيمة في إمارة الشارقة، وعائشة المطروشي المقيمة في إمارة عجمان، وعائشة محمد خلفان السويدي المقيمة في إمارة رأس الخيمة، نصف كيلوغرام من الذهب، في حين استلم كل من بدر عوض بن عطّاف ومريم الجسمي، ودافال سافلا المقيمين في إمارة دبي، وأحمد محمد سعيد المقيم في دبا الفجيرة، وكاليبا ساداسيفام المقيم من إمارة الشارقة، قطعاً من الألماس من بينها أطقم وخواتم وأساور وحلق من الألماس.