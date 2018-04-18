"بلدي البطائح" يتفقد المشروعات التنموية والتطويرية

الشارقة 24:



قام سعادة محمد عبد الله بن حليس، رئيس المجلس البلدي لمنطقة البطائح، وسعادة عبيد سعيد الطنيجي، مدير بلدية البطائح، صباح الأربعاء، بجولة تفقدية للمشروعات التنموية والتطويرية في منطقة البطائح، مع الاطلاع على سير العمل في عدد من المشروعات التي تخدم أهالي المنطقة، وتحقق النمو الاقتصادي والتجاري.



ورفع المجلس البلدي وبلدية البطائح، خالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لعطاء سموه اللا محدود ومكارم سموه بكافة أنحاء إمارة الشارقة، وحرصه على توفير الحياة الكريمة للمواطنين.