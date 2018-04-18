سالم القصير: مكرمة "سلطان الخير" تعد استثماراً في الإنسان

الشارقة 24:



أكد سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، أن مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير الموطنين بنسبة 10%، إنما تشكل استثماراً في الإنسان، الذي يعد حجر الأساس في التنمية والتقدم، وقال إن "توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين، تحمل بين طياتها الكثير من الآثار الإيجابية، وتساهم في تنفيذ مبادرات السعادة التي طالما تميزت بها الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة"، وتابع: "بلا شك أن هذه المكرمة من شأنها أن تحفز الموظفين لبذل جهود أكبر، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على زيادة معدلات الإنتاج، وبمستوى جودة أعلى، ويرفع من مستويات الرضا لدى الموظفين، بحيث يكون لديهم استعداد أعلى لمواكبة متطلبات التنمية الشاملة"، مشيراً إلى أن مثل هذه المكارم، قادرة على دعم مسيرة التطور في الإمارة.



وتابع سعادة سالم القصير: "مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، بالتأكيد تهدف إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي، والسعادة للمقيمين على أرض الشارقة، حيث تساهم المكرمة في سد احتياجاتهم، ورفع مستويات معيشتهم، بحيث تكون ملائمة لطبيعة متطلبات الوقت الحالي"، وأضاف: "لقد عودنا "سلطان الخير" على هذه المكارم، التي تكشف لنا مدى انشغاله بهموم أبناء المجتمع، واجتهاده في تأمين حياة كريمة لكافة العاملين في المؤسسات الحكومية من مواطنين ومقيمين، وحرصه على تحقيق رفاهيتهم، وعائلاتهم، بحيث يكونون قادرين على مواجهة الحياة، والارتفاع في مستويات غلاء المعيشة"، وأوضح بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كان ولا يزال سباقاً في التوجيه بدراسة أوضاع موظفي حكومة الشارقة، والبحث عن حلول لمشكلاتهم وما يواجهونه من تحديات على صعد مختلفة، وبين أن مثل هذه المكارم، تكشف عن مدى أهمية توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بصرورة الاستثمار في الانسان، ودعمه، وتوفير كل ما يحتاجه.