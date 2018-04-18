سلطان بن أحمد يترأس وفد مجلس الشارقة للإعلام في "ملتقى الكويت"

الشارقة 24:



يتوجه وفد إعلامي رفيع المستوى برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، للمشاركة في أعمال الدورة الـ 15 للملتقى الإعلامي العربي المقرر انعقاده في دولة الكويت، في الفترة ما بين 22-23 إبريل الجاري.



وتضم قائمة أعضاء الوفد المشارك كل من سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام، وسعادة محمد خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من مسؤولي وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعلنت الهيئة التنفيذية للملتقى في وقت سابق عن اختيارها إمارة الشارقة ضيف شرف بسلسلة من الفعاليات والأنشطة، تعكس واقع وتاريخ الحراك الإعلامي والثقافي في الإمارة.



وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام: "أن إمارة الشارقة وفق توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تولي القطاع الإعلامي أهمية بالغة كونه مرتكزاً رئيساً لدعم جهود التنمية والارتقاء بالفكر والمعرفة".



سلطان بن أحمد: اختيار الشارقة ضيف شرف الملتقى انعكاس لمسيرة الإمارة إعلامياً

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "إن اختيار الشارقة ضيف شرف الملتقى يأتي انعكاساً لمسيرة الشارقة الإعلامية التي تشهد العديد من الخطط والبرامج المعززة لحضورها الدولي"، مشيراً إلى مؤسسات المجلس الداعمة للتوجهات الإعلامية للإمارة والمبشرة بالعديد من الإنجازات التي تساهم في تطوير العمل الإعلامي.



وأكد حرص مجلس الشارقة للإعلام على تعزيز مشاركاته الدولية لنقل صورة إمارة الشارقة وتوجهاتها الإعلامية وتبادل المعارف والخبرات مع مختلف الجهات والمؤسسات الإعلامية.



وأعرب عن بالغ تقديره لجهود الملتقى الإعلامي العربي في تعزيز التقارب الإعلامي، وبحث قضايا الإعلام ونشر الوعي بها وبحث آليات وبرامج تطويرها.



وتتضمن أجندة مشاركة إمارة الشارقة خطاباً للشيخ سلطان بن أحمد القاسمي يلقيه في اليوم الأول من الملتقى، وعدة فعاليات وأنشطة للتعريف ببيئة الشارقة الإعلامية ومشروعاتها المختلفة وتوجهاتها المستقبلية وبحث سبل التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الإعلامية.



كما يطلع الوفد المشارك جمهور الملتقى الذي يستقطب كبار المسؤولين من الوزراء وملاك المؤسسات الإعلامية العربية ونخبة من الإعلاميين والأكاديميين وأساتذة الإعلام على مبادرات إمارة الشارقة المتعلقة بالاتصال الحكومي والإعلام بشكل عام.



ويجري خلال الملتقى ضمن منصة خاصة لمشاركة الشارقة التعريف بإنجازات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بما فيه المركز الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وجائزة الشارقة للاتصال الحكومي، والتعريف بخطط وبرامج نادي الشارقة للصحافة.



ويستعرض الوفد المشارك بيئة الشارقة الاستثمارية في القطاع الإعلامي من خلال المزايا والفرص التي توفرها مدينة الشارقة للإعلام "شمس" - منطقة إعلامية حرة.



ويجري خلال الزيارة إبراز التطورات والإنجازات التي حققتها مؤسسة الشارقة للإعلام التي انبثق عنها عدة قنوات تلفزيونية ونالت العديد من الجوائز لإنجازاتها المختلفة.