المجلس الاستشاري يناقش سياسة مطار الشارقة الدولي

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع في جلسته الـ 15، الخميس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.

يناقش المجلس سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي بحضور علي سالم المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير الهيئة والمهندس عبد الخالق عبد الله العوضي مدير إدارة الهندسة والتطوير، والمهندسة لمياء عبيد الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة وسارة محمد المدفع مدير الإدارة المالية.