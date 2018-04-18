"ضاحية الزبارة" يشيد بمشروع طريق الشارقة خورفكان

الشارقة 24:

أشاد مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، بافتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشروع طريق الشارقة خورفكان، مؤكداً أن المشروع يتلاقى ورؤية حاكم الشارقة في تعزيز الترابط الاجتماعي وتسهيل التزاور بين المواطنين والمقيمين والتقارب الأسري.

وأكد المجلس أن إمارة الشارقة برؤية حاكم الشارقة تولي مشروعات تطوير البنى التحتية والشبكة الطرقية اهتماماً كبيراً، لما لها من أهمية في التسهيل على المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة للتنقل بين المدن والمناطق بسهولة ويسر، ولتقديم أفضل الخدمات بما يواكب خطط التنمية الشاملة وتحقيق النظرة الأسرية الاجتماعية من التواصل والتزاور والتلاقي بين الأهالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس ضاحية الزبارة في مدينة خورفكان، وترأس الاجتماع محمد الغاوي النقبي، وحضره نائب الرئيس خلفان صالح النقبي، وأعضاء المجلس عدنان الحوسني، وخلفان مخلوف النقبي وخالد موسى البلوشي، وعبد العزيز الكسار وراشد سالم النقبي.