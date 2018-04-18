ولي عهد الشارقة يشهد العرس الجماعي الخامس

الشارقة 24 - راشد حمدان:

شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، مساء الثلاثاء، فعاليات العرس الجماعي الخامس "عرس شارقة الخير الخامس"، والذي يقام بتنظيم من جمعية الشارقة الخيرية.

وجرت مراسم الاحتفال بوصول سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة إلى مقر الاحتفالية في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وسلطان بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعبد الله مبارك الدخان الأمين العام بالجمعية.

وصافح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي العرسان والبالغ عددهم 61 عريساً، مباركاً لهم بهذه المناسبة، ومتمنياً لهم الحياة الأسرية السعيدة وأن ينعموا فيها بالطمأنينة والرخاء، داعياً المولى أن يبارك لهم ولزوجاتهم وأن يجمعهم على خير.

ليبدأ بعدها الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى سعادة سلطان مطر بن دلموك المدير التنفيذي بالإنابة في الجمعية، كلمة قال فيها "بكل البهجة والفرح نلتقي معكم في حفلنا السنوي للاحتفال بالعرس الجماعي لمجموعة من أبنائنا والذي تنظمه جمعية الشارقة الخيرية، كما هو عهدها في السنوات السابقة، إذ تسجل في رصيدها ورصيدكم عملاً إنسانياً واجتماعياً عظيماً، وذلك انتهاجا لسياسة دولتنا الحبيبة في بناء الأسرة الاماراتية المترابطة، وتخفيفا على الشباب المقبلين على الزواج".

وقال بن دلموك،"اليوم ولله الحمد نصل إلى العرس الجماعي الخامس لنحتفل معكم في تزويج واحد وستين عريساً، من مواطني الدولة من لا تنطبق عليهم شروط الحصول على مساعدات صندوق الزواج".

وتابع بن دلموك "وأيضاً خلال هذا التوقيت وهذه المناسبة تحتفل جمعية الشارقة الخيرية في مملكة البحرين بإقامة عرساً جماعياً لعدد 30 عريساً من شباب البحرين الغير مقتدرين مالياً، فنبارك لهم زواجهم هذا متمنين لهم السعادة".

ولفت في كلمته إلى إن الأعراس الجماعية من المشاريع الحيوية التي تفتخر الجمعية بتنفيذها على مدار العام داخل الدولة وخارجها، مؤكداً على حرص الجمعية أن يستمر جهدها من خلال تواصل ودعم المحسنين لمشاريعها المختلفة، لتخفيف العبء على كاهل الأسر المحتاجة والوقوف معها في محنتها لتكوين أسرة مستقرة ومترابطة تنعم بالعيش الكريم.

وبهذه المناسبة وجه المدير التنفيذي بالإنابة كلمة للعرسان الجدد قائلاً "ها أنتم خطيتم خطوة نحو الاستقرار وبناء أسرة تكون داعماً قوياً لوطننا المعطاء، وعليكم التمسك بالآداب الاسلامية والعادات الموروثة عن الأجداد والآباء في احترام الزوجة وتقديرها واعتبارها شريكاً أساسياً في بناء المجتمع".

كما كانت للعرسان كلمة عبروا فيها عن سعادتهم وسرورهم في المشاركة في العرس الجماعي الخامس، والذي يقام على أرض إمارة الشارقة، مقدمين شكرهم إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة على ما يبذله من جهود في توفير الحياة السعيدة للأسرة.

وقدموا شكرهم إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على رعايته وحضوره هذا الاحتفال، معتبرين أن الأعراس الجماعية بمثابة الغرس الطيّب والثمرة المباركة التي تولاها صاحب السمو حاكم الشارقة بالرعاية والعناية والاهتمام والذي أدرك بحسّه الأبويّ العميق، أهميّة مساعدة الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، بهدف تكوين الأسرة الإماراتيّة التي تحافظ على أصالتها وهويّتها، لتكون سنداً وذخراً لحاضر الوطن ومستقبله.

وثمن العرسان الجهود المخلصة لجمعية الشارقة الخيرية في دعم مسيرة الأعراس الجماعية وما لها من أثر نافع للشباب.

وقدم فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان العنزي المستشار الشرعي بدائرة الأوقاف في إمارة الشارقة، الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة بالدولة لرعايتها ودعمها للأعراس الجماعية والتي تمثل حصانة للشباب والفتيات، ولبنةً من لبنات المجتمع، ويدفعُ بعجلة الحياة إلى الأمان، ويجعل الشباب يعيش في أسرة مستقرة.

وقدم التهنئة إلى العرسان ونصحهم بالمحافظة على الحياة الأسرية التي تمثل حصانة وضماناً لاستقرار المجتمع.

وأشار إلى جهود جمعية الشارقة الخيرية في مساعدة الشباب على الزواج وإكمال نصف دينهم، وهو من أجلّ الأعمال إلى الله، مقدماً الشكر إلى المساهمون والرعاة الذين يتبنون هذه الأعمال الخيرية التي تشيع الأمن والتعاون والتكافل بين الناس.

واختتم كلمته بتوجيه رسالة إلى أولياء الأمور بألا يغالوا في المهور، مما يتسبب في عزوف الشباب عن الزواج، والعنوسة، داعياً إياهم إلى تيسير الزواج.

وتخلل الحفل فلم وثائقياً سلط الضوء من خلاله على بدايات مشروع الأعراس الجماعية بالإضافة إلى جهود جمعية الشارقة الخيرية في تنظيم الأعراس الجماعية في مختلف دول العالم.

وبهذه المناسبة قدمت الفرقة الشعبية عدد من الأهازيج والفقرات الفنية الخاصة بمثل هذه المناسبات، وقدم الشاعر محمد خليفة بن حماد الكعبي عدد من القصائد الوطنية، واستمع الحضور إلى أنشودة قدمها علي بوبر.

بعدها تفضل سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة يرافقه الشيخ عصام بن صقر القاسمي بتكريم الجهات الداعمة للعرس الجماعي الخامس، وهي: مجموعة عبد الرحيم الزرعوني، ومجموعة الرستماني، ومجموعة حمد رحمة الشامسي، ومجموعة محمد هلال، ومؤسسة ناصر بن عبد اللطيف السركال، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وشركة المندوس، كما كرم سموه اللجنة العليا المنظمة للعرس والأفراد المتعاونين.

بعدها دعي الحضور إلى مائدة العشاء التي أقيمت لهذه المناسبة المباركة والسعيدة.